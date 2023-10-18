«الأبيض» يفوز ودياً على لبنان استعداداً لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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واصل منتخب الإمارات «الأبيض» انتصاراته الودية، وحقق الفوز الثالث على التوالي مع مدربه البرتغالي باولو بينتو، أمام لبنان بهدفين مقابل هدف.

جاءت الأهداف الثلاثة من كرات ثابتة؛ حيث بدأ منتخبنا بالتسجيل عن طريق كايو كانيدو بعد 25 دقيقة، وأدرك كريم درويش التعادل في الدقيقة 33، واختتم سلطان عادل أهداف منتخبنا بضربة رأس رائعة محرزاً أول أهدافه مع المنتخب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ختام ثالث محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، واكتملت مجموعة الأبيض بتأهل نيبال واليمن، إضافة إلى البحرين، وستكون أولى مباريات الأبيض مع نيبال 16 نوفمبر المقبل في دبي.

استهل الأبيض المباراة بهجوم مكثف، قابله تكتل دفاعي من المنتخب اللبناني، ما أدى إلى الاعتماد على الكرات الثابتة، ومن إحداها رفع الغساني كرة على رأس كايو، فلم يتردد في تسديدها مسجلاً الهدف الأول بعد 25 دقيقة.

بعد تقدم الأبيض لجأ منتخب لبنان إلى الاعتماد على المرتدات، ومن كرة ركنية رفع حسن معتوق الكرة تهيأت إلى كريم درويش، الذي لم يتوان في تسديدها مدركاً التعادل بعد 33 دقيقة. وفي الشوط الثاني، سعى مدرب الأبيض باولو بينتو، لإيجاد حلول هجومية لفك التكتل الدفاعي اللبناني، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حصل الأبيض على ركنية رفعها عبدالله رمضان لتجد رأس سلطان عادل الذي سدد محرزاً هدف الفوز.

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