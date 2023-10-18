«شركة الوحدة» تجدد الثقة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة ثقته بأطراف منظومة الفريق الأول كافة من الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتحقيق النتائج المرجوة في المرحلة المقبلة، والسعي لتوفير الدعم للفريق من أجل إعادته للطريق الصحيح.

وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول عقب تشكيله الجديد برئاسة فارس مكتوم المزروعي، وبحضور أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالله سالم عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، وأعضاء الشركة عبدالباسط الحمادي ومبارك سعيد البلوشي وعبدالله جعفر ومحمد حريز الراشدي. وثمنت الشركة في بيان رسمي الدعم السخي الذي يحظى به نادي الوحدة من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، معربة عن تقديرها ثقة سموه الغالية التي حظي بها أعضاء المجلس الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز