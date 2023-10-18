عبد الله رمضان.. مهمة مزدوجة مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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ظهر الدولي عبد الله رمضان لاعب وسط الجزيرة بمهمة مزدوجة في مباريات فريقه خلال الموسم الحالي، بعد أن أعاد الهولندي فرانك دي بور المدير الفني للفريق توظيفه، وكلفه بمهام جديدة ومختلفة عن التي اعتاد عليها خلال فترة مارسيل كايزر، المدرب السابق لـ «فخر أبوظبي».

وظل عبد الله رمضان منذ ظهوره الأول مع الجزيرة، الذي قدمه للأضواء والشهرة بعمر الـ 19 عاماً في موسم 2018 - 2019، يشارك ضمن عناصر التشكيلة الأساسية، بعد أن برهن على موهبته العالية، التي منحته ثقة المدرب مارسيل كايزر، والذي أشركه في خانة الظهير الأيسر لعدة مباريات، لتغطية غياب سالم راشد لاعب الفريق الأساسي حينها في تلك الخانة، ثم اعتمد عليه في خانة الارتكاز، التي أبدع فيها، وشكل ثنائية رائعة مع زميله السابق ثولاني سيريرو لاعب خورفكان حالياً، لمدة 4 مواسم، تألقا فيها سوياً، وقدما مستويات متميزة.

وخلال المواسم السابقة، شارك عبد الله رمضان في مباريات معدودة في الوسط المتقدم، لتغطية النقص أو تكتيك المباريات، وكان دائم التألق في جميع المهام، ومع تولي فرانك دي بور زمام القيادة الفنية، رأى توظيفه في الوسط المهاجم، بدلاً من خانة الارتكاز، لدعم الجانب الهجومي، والاستفادة من خبرته الدفاعية في دعم خطي الوسط والدفاع، بالضغط على المنافس في ملعبه.

ونجح نجم الجزيرة الشاب في مهمته، وقدم مستويات رائعة خلال الجولات الخمس السابقة من مباريات الدوري، وأكد صحة رهان المدرب الهولندي عليه، وتميزه في أداء جميع المهام بكفاءة عالية، نظراً للإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها، منها مقدرته على الاحتفاظ بالكرة والمراوغة والتسديد وصناعة الأهداف وإحرازها، إضافة إلى الاستلام والتمرير المتقن، الذي يعتبر من أكثر مميزاته.

وأكدت الأرقام التي حققها عبد الله رمضان في مباريات الدوري السابقة، نجاحه في وظيفته الجديدة، حيث لمس الكرة 259 مرة، ولعب 246 تمريرة صحيحة، ونفذ 7 تسديدات، منها 5 بين الخشبات الثلاث، وأحرز هدفين من 12 هدفاً أحرزها فريقه في الدوري حتى الجولة الخامسة.

وبخلاف الأرقام، فقد انتزع رمضان إشادة جمهور ناديه، الذي قدم له الدعم المعنوي في المباريات السابقة، إضافة إلى إشادة الجهاز الفني الذي ثمّن جهوده، وحافظ على وجوده في موقعه الجديد بالملعب، ونتيجة لتألقه المستمر، فقد نجح أيضاً في المحافظة على وجوده ضمن قائمة المنتخب الوطني الأول، وسط ترقب من الجماهير بظهور أكثر تألقاً من لاعبه المميز في بقية مشوار الموسم الحالي.

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شارك عبد الله رمضان بشعار الجزيرة في 117 مباراة بالدوري، مع بداية موسمه السادس مع الفريق، بعد أن ظل محافظاً على مقعده الأساسي في التشكيلة، بعدد دقائق لعب 9554 دقيقة، وأحرز 15 هدفاً، وتعرض للبطاقة الصفراء 17 مرة، ونال الكارت الأحمر مرة واحدة.

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