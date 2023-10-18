حتا والوحدة الأكثر مشاركة بالشباب رغم النتائج والترتيب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بعد مرور 5 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وبعيداً عن النتائج ومواقع الأندية في جدول الترتيب، وضعت الإحصائيات الرقمية نادي حتا «الإعصار»، في صدارة قائمة التشكيلة المشاركة الأكثر شباباً على أرض الملعب في المسابقة هذا الموسم، بمتوسط أعمار 26.29 سنة للاعب، وتلاه الوحدة في المركز الثاني بمتوسط 26.88 سنة، واتحاد كلباء 27 سنة، والجزيرة 27.40، والبطائح 27.51، وخورفكان 27.84، والعين 28.17، وكل من عجمان والإمارات 28.57 سنة، والوصل 28.58، والنصر 28.66، وشباب الأهلي 28.71، وبني ياس 28.90، وأخيراً الشارقة بمتوسط أعمار 29.03 سنة للاعب.

وصدرت الإحصائية عن الموقع العالمي لإحصائيات كرة القدم «سي أي إيه أس»، وبعدما أجرى دراسة على 851 نادياً، بحثاً عن أكثر الأندية مشاركة بعناصر من اللاعبين الشباب في 53 مسابقة دوري وطنية، وبلغ متوسط الأندية التي تم تحليلها 27.24 سنة للاعب، بعدما تراوح متوسط أعمار اللاعبين من 20.97 عاماً لنادي أف كي مينسك البيلاروسي، إلى 32.12 عاماً لنادي إنديبندينتي بتروليرو البوليفي.

بينما تراوح متوسط أعمار اللاعبين على أرض الملعب في تشكيلات مباريات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، من 24.16 عاماً لنادي تولوز الفرنسي إلى 30.19 عاماً لنادي رايو فاليكانو الإسباني، مع العلم أن الدراسة تناولت أيضاً، الأندية الأكثر مشاركة بلاعبين تبلغ أعمارهم تحت 21 سنة، أغلب أوقات مبارياتها، وتصدرها نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، والذي يشارك بلاعبيه الشباب بنسبة 60.7% من زمن المباراة، وتلاه نادي نوردسيلاند بزمن 56.1%، ثم أياكس الهولندي ويشارك بتشكيلة من لاعبيه الشباب بنسبة 53.3% من عمر مبارياته هذا الموسم.

تحت 21

أما على صعيد دوري أدنوك للمحترفين، فيتصدر حتا قائمة الأندية الأطول وقتاً في الاستعانة بلاعبين تحت 21 سنة بنسبة 18.8% من زمن مبارياته الخمس الماضية من عمر المسابقة، ويليه اتحاد كلباء بنسبة 18.2%، وكل من الجزيرة وشباب الأهلي 17.2%، وخورفكان 9.4%، والإمارات 7.5%، والوصل 5.9%، والنصر 5.3%، وعجمان 5.5%، والبطائح 3.1%، والعين 2%، وبني ياس 0.3%، والشارقة 0%.

22 إلى 25

يتصدر حتا أيضاً، المشاركة بالفئة العمرية من 22 إلى 25 سنة بنسبة 37.1% من زمن مبارياته في الدوري هذا الموسم، ويليه الجزيرة 33.6%، البطائح 29.6%، والنصر 29.4%، والوحدة 29.2%، والإمارات 28.4%، وشباب الأهلي 28.2%، واتحاد كلباء 27.8%، والعين 27.2%، والشارقة 25.5%، وخورفكان 23.9%، وعجمان 21.9%، والوصل 19.8%، وبني ياس يشارك في هذه الفئة العمرية بنسبة 17.5% من مبارياته.

26 إلى 29

في حين، يتصدر البطائح المشاركة بلاعبين في الفئة العمرية من 26 إلى 29 سنة بنسبة 47.3% من زمن مبارياته هذا الموسم، ويليه عجمان 37%، وبني ياس 36.7%، والعين 33.4%، وخورفكان 30.4%، وكل من الوصل والشارقة بنسبة 29.9%، والنصر 25.9%، والوحدة 19.5%، واتحاد كلباء 18.8%، والإمارات 16.2%، وحتا 12.6%، والجزيرة 7.4%، وشباب الأهلي بنسبة 6.5% من زمن مبارياته.

فوق الـ 30

بالنسبة للفئة العمرية الأخيرة فوق 30 سنة، فيتصدرها الإمارات بالمشاركة بنسبة 47.9% من زمن مبارياته هذا الموسم، ويليه شباب الأهلي بنسبة 48.1%، وبني ياس 45.5%، والشارقة 44.6%، والوصل بنسبة 44.4%، والجزيرة 41.8%، والنصر 39.4%، والعين 37.4%، وخورفكان 36.3%، وكل من الوحدة وعجمان 35.6%، واتحاد كلباء 35.2%، وحتا 31.5%، والبطائح يشارك في هذه الفئة بنسبة 20% من زمن مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

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