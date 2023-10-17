حقق الفوز الثالث علي التوالي مع مدربه باولو بينتو..الأبيض يواصل انتصاراته الودية ويفوز على لبنان بهدفين

المصدر: دبي- العوضي النمر - تصوير - سالم خميس

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واصل الأبيض انتصاراته الودية وحقق الفوز الثالث على التوالي مع مدربه باولو بينتو أمام لبنان بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف الثلاثة من كرات ثابتة، بدأ منتخبنا بالتسجيل عن طريق كايو كانيدو بعد 25 دقيقة وأدرك كريم درويش التعادل في الدقيقة 33، واختتم سلطان عادل أهداف الأبيض بضربة رأس رائعة في أول هدف له مع الأبيض، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ختام ثالث محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وقد اكتملت مجموعة الأبيض بتأهل نيبال واليمن بالإضافة إلى البحرين وستكون أولى مباريات الأبيض مع نيبال يوم 16 نوفمبر المقبل في دبي.

بدأ الأبيض المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: خالد عيسى في حراسة المرمى، وعبد الله إدريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني في الدفاع، وعلي سالمين ويحيى نادر في الارتكاز، وكايو كانيدو وطحنون الزعابي ويحيى الغساني لخط الوسط، وعلي مبخوت في الهجوم.

استهل الأبيض المباراة بهجوم مكثف مع تقدم لاعبي الوسط خاصة كايو والغساني من الأطراف، ودعم من يحيى نادر وطحنون الزعابي، قابله تكتل دفاعي من المنتخب اللبناني، وقد افتقد المنتخب اللمسة الأخيرة التي تترجم الفرص العديدة التي لاحت إلى أهداف رغم السيطرة الميدانية، مما أدى إلى الاعتماد على الكرات الثابتة، ومن إحداها رفع الغساني كرة على رأس كايو داخل المنطقة فلم يتردد في تسديدها داخل المرمى اللبناني مسجلاً الهدف الأول بعد 25 دقيقة.

بعد تقدم الأبيض لجأ المنتخب اللبناني إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، ومن كرة ركنية رفع حسن معتوق الكرة تهيأت إلى كريم درويش الذي لم يتوانَ في تسديها على يسار خالد عيسى مدركاً التعادل لفريقه بعد 33 دقيقة.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأبيض باولو بينتو تغيرات بمشاركة علي صالح وسلطان عادل وحازم عباس وعبد الله رمضان وماجد راشد، من أجل تسريع وتيرة اللعب وتكثيف الهجوم، وإيجاد حلول هجومية لفك التكتل الدفاعي اللبناني، وسنحت فرصة العمر لعبد الله رمضان أنقذها الحارس اللبناني، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سنحت ركنية للأبيض رفعها عبد الله رمضان لتجد رأس سلطان عادل الذي سددها محرزاً هدف الفوز.

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