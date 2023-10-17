تلقي دعوة رسمية من الاتحاد الآسيوي لحضور الاحتفال السنوي..عمار الجنيبي: ترشحي لجائزة أفضل حكم فيديو وسام أعتز به

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي أن ترشحه من قبل الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل حكم مساعد وسام يعتز به، وشهادة فخر للكوادر التحكمية في الإمارات، التي تثبت وجودها بقوة في المحافل الدولية والقارية، وقال الجنيبي: «يشرفني أن أكون ممثل كرة الإمارات الوحيد في الحفل السنوي، الذي سيقام 31 الجاري في الدوحة، مما يحملني مسؤولية مضاعفة، خلال الفترة المقبلة».

وقد تلقي الدكتور عمار الجنيبي دعوة رسمية من الاتحاد الآسيوي لحضور الاحتفال السنوي، الذي يعود بعد غياب 4 سنوات، بعد ترشحه لنيل جائزة أفضل حكم فيديو مساعد للمستوى المتميز، الذي ظهر عليه خلال إدارة العديد من المباريات على الصعيدين الدولي والقاري، خلال الفترة الماضية، منها مونديال الأندية، الذي أقيم في العاصمة أبوظبي.

وسيتم خلال الحفل السنوي السابع والعشرين الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل لاعبة، حيث يتسلم الفائزون الجائزة المقدمة من نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي، ويقام الحفل على مسرح المياسة، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

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