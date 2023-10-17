«الأبيض» ولبنان في ختام معسكر دبي الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره في دبي، بلقاء نظيره لبنان ودياً في الثامنة من مساء اليوم بإستاد آل مكتوم، ضمن محطات الإعداد لتصفيات المونديال وكأس آسيا.

وسبق لـ«الأبيض» اللعب مع لبنان في 10 مباريات رسمية وودية، وحقق خلالها الفوز 6 مرات مقابل انتصار وحيد للبنان، وتعادل المنتخبان في 3 مواجهات.

ويعتبر لقاء لبنان هو الثالث تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو، حيث فاز منتخبنا على كوستاريكا 4 - 1، وعلى الكويت بهدف. من المتوقع أن يشارك المنتخب في مباراة الليلة بالتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تصفيات المونديال، من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وحسن تطبيق خطة اللعب وعدم تكرار بعض سلبيات اللقاءات الودية الماضية، خاصة في أداء لاعبي خط الدفاع، كما حدث في بداية لقاء الكويت، وتعدد إهدار الفرص للاعبي الهجوم، بعد أن سنحت للفريق العديد من الفرص خلال الشوط الثاني من مباراة الكويت، وتم إهدارها، وركز الجهاز الفني على تدارك تلك الأمور خلال التدريبات الماضية.

من جهة أخرى، انضم إلى منتخب لبنان 5 لاعبين محترفين هم: حارس مرمى الفيصلي الأردني مهدي خليل، وزميله حارس العهد مصطفى مطر، ومدافع نادي الأنصار نصار نصار، وثنائي الوسط لاعب العهد حسن سرور، والمحترف مع بانكوك يونايتد التايلاندي باسل جرادي.

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