سلطان بن حمدان يطالب لاعبي العين بالتركيز لمواجهة التحديات

المصدر: العين - البيان

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عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعاً بالجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ونقل لهم خلاله، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، لجميع أعضاء الفريق وسط أجواء عائلية رائعة، وترك الاجتماع أثراً رائعاً في نفوس أعضاء الفريق.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية، للاعبي الفريق، على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد تحديات مهمة على مستوى كافة البطولات، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاقة الموسم بدا مطمئناً، مؤكداً أن الأندية الكبيرة مطالبة بالاستمرارية في تطوير مستوى الأداء من مرحلة لأخرى، لأن سقف طموحات جماهيرها دائماً مرتفع، وقال: إننا جزء لا يتجزأ من الأمة العيناوية، انطلاقاً من مفهوم الأسرة الواحدة في هذا النادي الكبير، وتظل ثقتها كبيرة في الفريق، ودعمها للاعبين لن يتوقف، من أجل تحقيق طموحات «الزعيم» في استحقاقاته المحلية والقارية. حضر الاجتماع، محمد إبراهيم المحمود، وعوض محمد صبيح الكعبي، ومحمد عبيد حماد، أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

توقيت مثالي

وأكد محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف بالنادي، أن اجتماع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، كان مهماً، وجاء في توقيت مثالي، وأدخل الفرحة في نفوس الجميع، وجسّد روح العائلة الواحدة، التي ظل يتميز بها العين، وقال: يخوض الفريق خلال الشهر الحالي مواجهات مهمة وحاسمة على مستوى ثلاث بطولات، والكل يدرك أنها تتطلب تركيزاً كبيراً، وبذل جهود مضاعفة من الجميع، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الطموحات، وإسعاد الجماهير الوفية مع نهاية موسم.

سعادة

وأعرب ألفريد شرودر المدير الفني للعين، عن سعادته بالاهتمام اللامحدود الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي العليا، والمتابعة الدائمة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وقال: نحن مطالبون بمضاعفة الجهود، والتركيز خلال الفترة المقبلة، من أجل رد التقدير لإدارة النادي، وإسعاد جماهير العين المخلصة الوفية.

وقال بندر الأحبابي، قائد الفريق، إن الدعم السخي والرعاية السامية، التي ظل يحظى بها الفريق، تعزز من شعور اللاعبين بالمسؤولية في الدفاع عن الشعار، ونؤكد التزامنا بإظهار الجدية والرغبة القوية في تحقيق طموحات كل العيناوية.

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