رابطة المحترفين الإماراتية تعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للموسم 2023-2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية، للموسم 2023-2024، أمس، وبنظام الاتصال المرئي من بعد، لإتمام العملية الانتخابية التكميلية لمجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة، والإدارة التنفيذية.

وألقى الجنيبي كلمة ترحيبية، تقدم فيها بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الذي تقدمه لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة، نحو الريادة والتميز لكرة الإمارات والذي يعد محل فخر واعتزاز من الجميع.

وعبر الجنيبي عن سعادته بلقاء أعضاء الجمعية العمومية، مشيداً بإسهامهم في تطوير مسابقات المحترفين من مختلف النواحي، كما استذكر الدور الرائد الذي تقدمه الشركات الوطنية الرائدة التي ترعى الرابطة، في تعزيز محور التنمية التجارية.

وتم افتتاح الاجتماع بتصديق محضر الاجتماع السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لمراجعة محضر الاجتماع وتم في الاجتماع انتخاب محمد سعيد أبو زنجال آل علي، عضواً لمجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية.

وقدم الجنيبي وأعضاء الجمعية الشكر لمحمد عبيد اليماحي على جهوده التي بذلها في الفترة الماضية.

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