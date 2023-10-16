صعود العين والشارقة في التصنيف العالمي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ارتقى العين 100 مركز، والشارقة 11 مركزاً في تصنيف أفضل أندية العالم، الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بعد خوضهما جولتين ناجحتين في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي. وصعد الفريقان في التصنيف العالمي المتضمن 414 نادياً، ليحتل العين الترتيب 310 بدلاً من 410 بوصوله إلى 62.5 نقطة، وجاء الشارقة في المركز 320 بدلاً من 331 بوصوله إلى 61.5 نقطة.

واحتل العين والشارقة المركزين 17 و19 على الترتيب في تصنيف الأندية الآسيوية، الذي يتصدره الهلال السعودي.

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