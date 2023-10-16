دبا الفجيرة يتعاقد مع المدرب الصربي زوران

المصدر: دبا - محمد فضل

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تعاقد نادي دبا الفجيرة مع المدرب الصربي زوران بيجوفيتش، خلفاً للمدرب الوطني المستقيل حسن العبدولي. حضر توقيع العقد، عبدالله الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، والذي رحب بالمدرب الصربي، الذي سبق له قيادة الفريق إلى دوري المحترفين، قبل موسمين ، لافتاً إلى أن زوران يعرف كل صغير وكبيرة عن الفريق، من خلال إشرافه على «النواخذة»، في فترة سابقة حيث حقق معه درع دوري الدرجة الأولى موسم 2021 - 2022، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر من المدرب الجديد تكرار إنجاز الصعود.

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