«تيفو» الأندية.. رسائل مهمة من المدرجات

تضيف الجماهير بتواجدها في مدرجات كرة القدم، حيوية وروحاً خاصة، ويعتبرهم الجميع اللاعب رقم 12، لدورهم المؤثر والمهم في دعم وتشجيع فرقهم ولاعبيهم المفضلين، من خلال موسيقاهم وهتافاتهم الخاصة، ولوحات «التيفو» التي يظهرونها في أوقات محددة يزينون بها الملاعب، ويوجهون من خلالها رسائل مهمة لأنديتهم أو للمنافسين.

وصل «التيفو» إلى الإمارات، وزين مدرجات ملاعبنا كثيراً هذا الموسم، ووجه من خلال الجمهور العديد من الرسائل المهمة التي رفعت من حرارة المواجهات، وحدة الصراع داخل وخارج الملعب، ولكن تبقى هناك أسئلة عدة تبحث عن إجابات، ومنها من صاحب فكرة «التيفو» من بين جماهير النادي، وما المدة الزمنية التي يحتاجها «التيفو» للتنفيذ، وكيف يتم التمويل، وهل تسمح إدارات الأندية للجماهير بالتدريب على «التيفو» قبل المباريات.

يجيب عن تلك الأسئلة حريز المنهالي رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس، قائلاً: أفكار «التيفو» تختلف حسب المناسبة والرسالة المراد توجيهها، ويتم غالباً الاتفاق عليها مع إدارة النادي لتجنب إثارة أي مشكلة، والأفكار في المناسبات الرسمية، تكون واضحة ومعروفة ومتفقاً عليها من الجميع داخل وخارج النادي والجهات الرسمية، أما الأفكار الأخرى، فيتم طرحها والاتفاق عليها داخل رابطة الجماهير من خلال مجموعات الجماهير سواء للنادي أم للمنتخبات، قبل العرض على إدارة النادي.

فكرة وتكلفة

وعن تكلفة «التيفو»، ومدة وكيفية التنفيذ، قال حريز: التكلفة ومدة التنفيذ تختلف حسب حجم وفكرة «التيفو»، وعادة ما تصل المدة إلى قرابة الأسبوع، ويتم العمل خلاله على مدار 24 ساعة دون توقف، وإدارات الأندية لا تقصر في التمويل، وفي بعض الأحيان تتولى الجماهير التمويل، وتسمح إدارة النادي بالتدريب على التنفيذ عادة قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط، ولذا يكون من الضروري التنسيق مع إدارات الأندية لتسهيل هذه الأمور، وتتم الاستعانة بأفراد من الجمهور خلال التدريب، بعدما توجه لهم الدعوة للحضور إلى المدرجات ليلة المباراة.

من جانبه، قال جابر علي النقبي مشجع نادي النصر: نحرص أن يكون «التيفو» في مدرجات جماهير النصر، جديداً وغير مكرر، ومعبر عما يدور في أذهان جماهير «العميد»، ونقتبس أفكارها من أمور خاصة بالنادي، ومنها «تيفو» جريدة النصر التي كانت تصدر في سبعينيات القرن الماضي، بينما كانت شخصية شرلوك هولمز، من أفكاري. وتابع قائلاً: «أما «تيفو» فارس النصر أمام العين في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ففكرته كانت بالاشتراك مع صديقي إبراهيم الشيباني، وطلعنا بالفكرة الجميلة التي أشاد بها الجميع، والتمويل يتم من إدارة نادي النصر، والتي أكدت لنا دعمها الكامل لتنفيذ الأفكار الجماهيرية».

تجدر الإشارة إلى أن رابطة المحترفين الإماراتية، قامت برصد لوحات الجماهير في مدرجات الأندية خلال الجولات الخمس التي أقيمت من دوري أدنوك للمحترفين، بداية بلوحة «We’re Ready» لجماهير نادي العين في مباراة الجولة الأولى أمام بني ياس، فيما ازدان استاد آل مكتوم بنادي النصر بـ «تيفو» آخر في الجولة ذاتها، في مباراة النصر والجزيرة، وحمل عبارة «We believe in you Mr Goran»، بالتزامن مع المباراة الأولى لمدرب الفريق الجديد الصربي غوران.

وفي الجولة الثانية، رفع جمهور الجزيرة في مباراته مع الوحدة لوحة «كابوسكم الأكبر» «Your biggest nightmare»، وشهدت مباراة الوصل والشارقة، «تيفو» لجمهور الوصل «توماس شيلبي بطل بيكي بلايندرز»، ورفع جمهور الشارقة لوحة «الأبيض والأحمر».‬

لوحات متقابلة

‬وفي الجولة الثالثة، رفع جمهور الوصل في مباراته مع بني ياس لوحة، «طموح الوالد.. بفضل القائد.. الإمارات للأبد»، ورفع النصر «تيفو»، «شرلوك هولمز، عبارة هل سنحل اللغز الغامض؟!»، ورفع جمهور خورفكان لوحة، قميص الفريق أمام فريق الإمارات.

