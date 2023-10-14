تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش..«الإمبراطور» يعود إلى التدريبات استعداداً لقمة شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، إلى التدريبات اليومية على ملعبه في إستاد زعبيل، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي الجمعة المقبلة، في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة قصيرة، عقب التعادل مع عجمان 1-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وجرت تدريبات «الإمبراطور»، وسط أجواء رائعة، وروح معنوية عالية سادت الجميع، وحضر جانباً من التدريبات، أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والشركة، وغاب عن التدريبات اللاعبون الدوليون المتواجدون مع المنتخب الوطني الأول، في معسكره الحالي في دبي، والذي شهد أول من أمس، فوز «الأبيض» على ضيفه المنتخب الكويتي بمشاركة عدد من لاعبي الوصل.

ويسعى الوصل، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي، للمحافظة على مسيرته الجيدة هذا الموسم، وشهدت تجاوزه للدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفوز على حتا بنتيجة 10-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ووصل إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة، وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر، ونقطة واحدة عن العين في المركز الثاني، وينفرد شباب الأهلي والوصل، بأنهما الوحيدان اللذان لم يعرفا طريق الخسارة حتى الآن في الدوري، وينافس هاريس سيفريفيتش لاعب الوصل، على صدارة قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، متساوياً مع كل من وليد أزارو مهاجم عجمان، وكايو لوكاس نجم الشارقة، ويوسفو نياكاتيه لاعب بني باس، ولابا كودجو مهاجم العين.

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