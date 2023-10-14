أغوديلو: ملاعب الإمارات مبهرة ودبي أجمل مدينة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعرب الكولومبي كيفن أغوديلو لاعب النصر، عن انبهاره وإعجابه بملاعب كرة القدم في الإمارات وسلاسة أرضيتها التي تضاهي الملاعب الأوروبية أو تتفوق عليها أحياناً، مشيراً إلى أن هذا العامل يساعد اللاعبين على استعراض مهاراتهم وتقديم أداء عالي المستوى، وقال في تصريح لـ«البيان»: إن اللعب على هذه الملاعب الرائعة شيء جميل ويشعرني بالسعادة، أنا منبهر بأرضية كل الملاعب التي لعبت عليها حتى الآن، إنها سلسة للغاية ومناسبة جداً للعب كرة القدم، لم أكن أتوقع أن ملاعب الإمارات بهذه الروعة.

وأكد أغوديلو أن فوز النصر على العين في الجولة الماضية يضاعف مسؤولية اللاعبين للحفاظ على الصورة الجيدة التي ظهروا عليها وخوض جميع المباريات بالعزيمة نفسها، مشيراً إلى أن نتيجة المباراة أنصفت فريقه، والفوز كان مستحقاً وليس ضربة حظ، لا سيما أن النصر قدم أفضل أداء في الموسم الحالي، خصوصاً من ناحية الانضباط التكتيكي على أرضية الملعب، وقال: احترمنا العين وكنا نعرف جميع نقاط قوته وكذلك ضعفه، والأهم من ذلك كنا واثقين من قدرتنا على الفوز عليه على الرغم من عدم تذوقه طعم الخسارة هذا الموسم.

وأضاف: سعادتنا مضاعفة لأن الفوز جاء على فريق كبير وأحد المرشحين البارزين للقب، وهو ما يشكل دافعاً معنوياً لمواصلة العمل بأكثر ثقة في المرحلة المقبلة.

روح قتالية

وأوضح أغوديلو أن سر الفوز على العين يكمن في اللعب بمستوى عالٍ وبروح قتالية، مؤكداً أن النصر بإمكانه الفوز على أي فريق بشرط اللعب بالأداء نفسه والقتال على كل كرة في الملعب، وأضاف: من المهم أن نتعلم العديد من الدروس من مواجهة العين ونبني عليها للمستقبل، لقد أثبتنا أن النصر يمتلك فريقاً قوياً ولاعبين مقاتلين في الملعب. وتابع: سنواجه العين في المباراة المقبلة في كأس أبوظبي الإسلامي، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا لأننا نعرف عنه كل شيء وسنقاتل مرة أخرى لتكرار الفوز عليه.

وانضم أغوديلو للنصر في الموسم الحالي قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي الذي لعب له لمدة 3 مواسم بعد تجربتين مع ناديي فيورنتينا وجنوى الإيطاليين، لكنه بدأ مسيرته بنادي بوغوتا الكولومبي في موسم 2017 - 2018.

ولعب أغوديلو 7 مباريات مع العميد في مسابقتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي سجل فيها 3 أهداف، وكان أحد اللاعبين المتميزين في الجولة الماضية التي فاز فيها النصر على العين بهدف دون رد.

رضا

وعن دور جماهير النصر في الفوز الثمين على العين، خصوصاً بعد الـ«تيفو» الذي رفعوه قبل المباراة والذي يتضمن عبارة «غرينتا» المصطلح الشهير في الملاعب الإيطالية والذي يعني المثابرة والروح القتالية، قال أغوديلو: جعلنا جمهور النصر نشعر بالرضا رغم البداية غير الموفقة للفريق، لقد وقفوا إلى جانبنا في أصعب الظروف وكانوا قريبين منا، منحونا قوة إضافية ودفعونا لتقديم أداء جيد، نشكرهم على كل ما قاموا به من أجلنا ونعدهم أننا سنستمر بالروح نفسها ونبذل كل جهودنا من أجل إسعادهم.

ووصف لاعب النصر الحياة في دبي بأنها مثالية ورائعة وحافلة بكل مواصفات العيش السهلة الآمنة في مجتمع تربطه علاقات الود والاحترام لكل أفراده ووسط جنسيات من مختلف دول العالم، ما يشكل مزيجاً متناغماً من الثقافات، وقال: أقضي معظم أوقاتي مع عائلتي، نحن سعداء بالعيش في دبي وسنحاول الاستمتاع بكل لحظة نعيشها هنا.

دهشة

وأضاف: برج خليفة من أكثر الأماكن التي زرتها وهو أعظم ما شاهدت في حياتي، أعلم أن الطقس سيكون رائعاً في فصل الشتاء وسأحرص على اكتشاف المزيد من المعالم السياحية المتفردة، خصوصاً صحراء دبي الجميلة.

واعترف اللاعب الكولومبي أن أكثر ما أدهشه في دبي هو توفر الخدمات على مدار 24 ساعة، وقال: دبي مدينة لا تنام وأجمل مكان وطأته قدمي، لذا أنا سعيد بتجربتي في النصر التي أتمنى أن نحقق فيها طموحات النادي، وأكون في مستوى الثقة التي منحت لي.

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