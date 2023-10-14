الجساسي يحلّق مع «الصقور» في تجربة جديدة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد عيسى

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تعاقد نادي الإمارات مع العماني عمران الجساسي قادماً من النصر في صفقة انتقال حر، دعماً لصفوف «الصقور» في الموسم الحالي، ووقّع الجساسي على العقد بحضور ثاني الشحي عضو مجلس إدارة النادي وعبدالله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.

وبدأ الجساسي «26 عاماً» مسيرته الكروية مع أندية خورفكان والجزيرة والعين في الفئات السنية، وخاض تجربة الاحتراف خارج الدولة لفترة قصيرة مع نادي ستومبراس الليتواني، ومحلياً دافع عن قمصان أندية الشارقة والظفرة والنصر بدوري المحترفين، عبر مشاركته في خطي الدفاع والوسط مقدماً مستويات جيدة خاصة مع الظفرة الذي وصل معه إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة الأولى في تاريخ النادي وكان عنصراً أساسياً في صفوفه.

وقدم الجساسي شكره إلى إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف البطران على الثقة وأعرب عن سعادته بتواجده مع الفريق في الموسم الحالي، مؤكداً رغبته في تقديم الإضافة المطلوبة وأن يكون على قدر الثقة ، وتمنى دعم جمهور «الصقور» له ولزملائه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أفضل النتائج.

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