باولو بينتو: تغيير طريقة اللعب وراء الفوز على الكويت

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن «الأبيض» لم يبدأ مباراته الودية أمام الكويت والتي أقيمت مساء أول من أمس على استاد آل مكتوم في نادي النصر وانتهت بفوزه بهدف دون مقابل سجله طحنون الزعابي، بشكل جيد، وقال: واجهنا بعض الصعوبات في البداية في الضغط على الخصم، ثم قمنا بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني بالضغط على الخصم مما أدى إلى تحسن الأداء، وفي المقابل ارتكبنا بعض الأخطاء في العملية الهجومية، لذا لم نظهر الفاعلية الجيدة في الهجوم، وأعتقد أنه لو لعبنا بشكل هجومي أكثر، ربما كنا خلقنا المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف.

نتيجة مهمة

وأضاف: النتيجة مهمة لكن يجب علينا تحليل اللعب بالطريقة الصحيحة، سعياً لتحسين العديد من الأمور قبل المباراة الثانية أمام لبنان الثلاثاء المقبل، حتى إذا لم يكن لدينا الكثير من الوقت، ونحتاج لإعداد أفضل لتقديم أداء أحسن والسعي لتدارك بعض سلبيات الأداء الدفاعي، ونحاول العمل مع الفريق في جميع العمليات، الهجومية والدفاعية أيضاً، وعدم التنازل عن فرص كثيرة، تؤدي لتسجيل الأهداف.

وأشار باولو بينتو إلى ارتكاب بعض الأخطاء في مباراة المنتخب ضد كوستاريكا، وقال: قمنا بتحليل هذه المباراة قبل لقائنا مع الكويت، وأعتقد أن الأمور كانت مختلفة قليلاً.

وتابع: قمت بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني أمام الكويت بتطبيق الضغط على الخصم، ما سمح لفريقنا بالتحكم في اللعب بشكل أفضل والفوز، كما قمت ببعض التبديلات الجيدة، وأعتقد أن الشوط الثاني كان أفضل قليلاً من الأول، وعموماً جميع المباريات ستحتوي على أشياء جيدة وأشياء سيئة، وهدفنا هو محاولة تقليل الأخطاء قدر الإمكان، ونسعى في الفترة المقبلة لمتابعة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وأكبر عدد ممكن من الفرق، لبناء أفضل مجموعة ممكنة مع اللاعبين الأكثر خبرة، وكذلك اللاعبين الشبان، من المهم تقديم بعض الفرص لهم، وهذه المباريات جيدة لهم.

وأشار فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني إلى قدرة «الأبيض» على التطور والتحسن عن المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الكويت الودية، وقال: من الجيد أن نفوز، حتى لو كان في مباراة ودية، ولكنها مهمة لنا كمجموعة. وأضاف تنتظرنا مباراة ودية ضد المنتخب اللبناني، وأعتقد أن المدرب بينتو سيعكف على تصحيح كل الأخطاء لنكون أفضل مما يدعم فرصنا لتحقيق الفوز خلال المباريات الرسمية المقبلة وتحقيق الطموحات.

تألق الغساني

من ناحية أخرى، ظهر اللاعب الموهوب يحيى الغساني بمستوى طيب خلال مباراة «الأبيض» أمام الكويت، وساهم في صنع أكثر من فرصة تهديفية، ولكن المنتخب افتقد اللمسة الأخيرة بشكل عام، ولذا يجب على الجهاز الفني السعي لتدارك مثل هذه الملاحظات قبل المباريات الرسمية المقبلة. وسجل طحنون الزعابي الهدف الوحيد للمنتخب مستغلاً خطأً دفاعياً وسدد الكرة بمهارة عالية وسرعة بديهة، ليفوز الفريق بهذا الهدف.

وقال خالد الهاشمي لاعب دفاع منتخبنا الوطني، إن أداء الفريق أمام الكويت اختلف عما كان عليه أمام كوستاريكا، ولكننا عرفنا كيفية الخروج بالفوز، واكتسبنا خبرة الحفاظ على النتيجة الإيجابية.

وأشار الهاشمي إلى أن المنتخب نجح في تطبيق الأفكار والخطط الجديدة لباولو بينتو، حتى تحقق الفوز الثاني تحت قيادته، ونوه إلى طموحه بتحقيق المنتخب نتيجة إيجابية في مباراة لبنان المقبلة. وقال «الأبيض» يتطور خطوة بخطوة. ووجه الهاشمي الشكر إلى الجماهير على الحضور إلى استاد آل مكتوم في دبي، ومؤازرة المنتخب.

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