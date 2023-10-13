ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة..«أبيض الناشئين» يكسب منتخب قيرغستان برباعية ودياً

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخبنا منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة على نظيره منتخب قيرغستان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جرت اليوم على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة، سجل رباعية منتخبنا كلاً من عبيد عمران آل علي، محمد بطي جمعة، سهيل النوبي مال الله وعمير يوسف الريسي.

وكانت المباراة الودية الأولى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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