ديربي يجمع «الذئاب» و«النواخذة» .. 4 مباريات تدشن تمهيدي الكأس الغالية غداً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقام غداً 4 مباريات في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتجمع الظفرة مع العروبة، والفجيرة مع دبا، ومصفوت مع الذيد، ومسافي مع الجزيرة الحمراء، فيما تقام بعد غد 4 مباريات تجمع الحمرية مع غلف إف سي، ودبا الحصن مع الرمس، والعربي مع التعاون، ويونايتد اف سي مع سيتي.

ذكريات

وتتجه الأنظار صوب ملعب حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، والذي يستقبل فيه الظفرة ضيفه العروبة بذكريات تواجدهما في دوري المحترفين، وتعتبر المباراة قمة في ظل توهج العروبة والذي يقدم مستوى مميزاً في دوري «الهواة»، ولم يخسر أي نقطة وحقق الفوز في 5 مباريات متتالية، حاصداً 15 نقطة، وفي المقابل فإن الظفرة بقيادة مدربه الدكتور عبدالله مسفر، يحتل وصافة ترتيب «الهواة» برصيد 11 نقطة بفوزه في 3 مواجهات والتعادل في اثنتين.

وفي اللقاء الثاني يستقبل «ذئاب الفجيرة» جاره دبا الفجيرة (النواخذة) في ديربي قوي، وأهدر الفريقان النقاط في دوري «الهواة» ويلعبان لمصالحة جماهيرهما بتحقيق الفوز في البطولة الأغلى، وتبدو ظروفهما متشابهة، وأقال الفجيرة مدربه الوطني محمد الحوسني، وتم تعيين الصربي ماركوف مدرب الظفرة السابق، فيما قدم حسن العبدولي اعتذاره عن إكمال المهمة مع «النواخذة» لتتم الاستعانة بمدرب فريق الرديف محمد عبيد الخديم.

ويلاقي مصفوت بقيادة مدربه المواطن عبدالغني المهري، ضيفه الذيد الذي يشرف عليه المدرب المواطن جمال الحساني، فيما يستقبل مسافي ضيفه الجزيرة الحمراء، ويلعب كل طرف من أجل خطف بطاقة الصعود إلى الدور التالي.

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