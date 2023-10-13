نجم بني ياس يتألق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، تاولانت سيفيري، مع منتخب بلاده، وقاد ألبانيا لتحقيق فوز كبير 3 - 0 على التشيك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وسجل سيفيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و73 ليمنح منتخب ألبانيا الفوز على التشيك ضمن منافسات الجولة السادسة، ليعزز المنتخب الألباني صدارته للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول للمجموعة التي تضم بولندا والتشيك ومولدوفا وجزر الفارو، ويقترب من التأهل للنهائيات.

وظهر سيفيري مع بني ياس بمستوى جيد منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادماً من نادي فورسكلا الأوكراني مع بند خيار الشراء، إذ شارك اللاعب مع بني ياس في 5 مباريات دوري أدنوك للمحترفين وسجل هدفين وصنع هدفاً، فيما لعب مباراتين في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل هدفاً قبل أن يودع الفريق البطولة من الدور الأول أمام الجزيرة بالتعادل ذهاباً وإياباً والخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن سيفيري (26 عاماً) المولود في مقدونيا مثل منتخب مقدونيا الشمالية، قبل أن يحصل على الجنسية الألبانية ويمثل منتخب ألبانيا منذ عام 2019.

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