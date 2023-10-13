إعلان الجهاز الفني خلال أيام.. رعاية جديدة لمنتخب «ميني فوتبول» في كأس العالم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» برئاسة سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اتفاقية رعاية مع شركة «أولي سبورت» للملابس والمعدات الرياضية لمشاركة منتخب الإمارات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» المقررة في رأس الخيمة بين 26 الجاري و6 نوفمبر المقبل، وجاء إعلان الرعاية للزي الخاص بمنتخب الإمارات في المونديال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده سعيد العاجل بحضور وحيد عبدالرحيم، مدير عام «روماريو للرياضة» الوكيل الحصري لـ«أوليسبورت» في الإمارات، وبحضور ضيف الشرف رئيس الاتحاد الدولي التشيكي فيليب جودة، وخلود الجنيبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسرمد الزدجالي، المشرف الفني وعضو اللجنة.

استعداد

وأكد سعيد العاجل أن منتخب الإمارات على أهبة الاستعداد لتمثيل الدولة في مونديال رأس الخيمة، وأن اللجنة تسابق الزمن في التحضير لإعداد المنتخب بعد الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية التي دعمت المشاركة بصورة كبيرة، وقال: ينتظرنا عمل كبير يتطلب التضحية من الجميع خلال الأيام المقبلة التي ستشهد إعلان الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الإداري.

وأضاف: النسخة الأولى من البطولة التي توج بلقبها فريق بلدية دبي أفرزت عدداً من اللاعبين الذين يشكلون قائمة الأبيض في المونديال، وثقتنا كبيرة في القائمة التي سوف يختارها الجهاز الفني، وأيضاً ستوفر اللجنة كل عوامل الاستقرار للأبيض لأجل التمثيل المشرف، خصوصاً وأن البطولة تقام لأول مرة على أرض الإمارات والشرق الأوسط، وكان لزاماً علينا أن نلتقط قفاز التحدي ونقبل المشاركة تحت كل الظروف، وأبرزها حداثة عهد المنتخب، وحداثة عهد اللعبة أيضاً في ملاعب الإمارات، ومن خلال ما شاهدناه من إصرار وعزيمة من لاعبي الـ12 فريقاً الذين شاركوا في النسخة الأولى يدعونا للتفاؤل، ويحفزنا لبذل أقصى الجهود للارتقاء والمضي قدماً بهذه اللعبة التي ولدت بأسنانها واستقطبت 12 فريقاً من ضربة البداية.

وقدم العاجل الشكر إلى وحيد عبدالرحيم وشركة أوليسبورت للملابس والمعدات الرياضية، وإلى كل الجهات التي أسهمت في نجاح البطولة الأولى في ملاعب بولارز.

ومن جانبه أعرب وحيد عبدالرحيم عن سعادته بتوقيع رعاية ملبوسات لمنتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة لمدة عام قابل للتجديد، وقال: التعاون ممتد مع رياضة الإمارات، وارتبط برعاية الكرة الشاطئية منذ إشهارها ومن بدايتها إلى أن وصلت إلى العالمية، وكرة قدم الصالات من ضربة البداية إلى أن وصلت إلى مرحلة متقدمة، وفرضت نفسها بوصفها إحدى الألعاب الجماعية التي يشار إليها بالبنان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز