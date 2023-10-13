ثلاثي العروبة.. 9 أهداف وصدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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خطف ثلاثة لاعبين من فريق العروبة الأضواء في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بتسجيل 9 أهداف للفريق بواقع «هاتريك» لكل لاعب حتى الجولة الخامسة مع العلم بأن جملة أهداف العروبة هي 12 هدفاً، وقاد الثلاثي الفريق لصدارة دوري «الهواة»، دون هزيمة أو تعادل، وهم المالي الحساني تامبورا، المعار من خورفكان، والسنغالي محمد ديوب، المعار من خورفكان والصربي ايريك دانيال المتواجد مع «الأخضر» منذ الموسم الماضي كان قريباً من لقب الهداف الذي حسمه البرازيلي دياغو فاريس لاعب الظفرة الحالي.

وخلال لقاء العروبة والرمس الأخير أحرز تامبورا هدف الفوز لفريقه العروبة في الدقائق الأخيرة للقاء، حيث رجح هذا الهدف كفة فريقه في المباراة التي كانت في طريقها إلى التعادل 2 ـ 2، وتم اختيار المهاجم ديوب نجماً للمباراة بعد أن أحرز هدفي التقدم لفريقه في شباك الرمس.

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