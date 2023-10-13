آلان: واثق من إسعاد جمهور الوحدة نهاية الموسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد البرازيلي آلان ماركيز، لاعب خط وسط فريق الوحدة الأول لكرة القدم، أنه يتفهم وزملاءه غضب جمهور الوحدة بسبب نتائج الفريق في الموسم الحالي بعد مرور 5 جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن الفريق قادر على تجاوز تلك الفترة الصعبة، وأن الفريق سيسعد الجمهور في نهاية الموسم.

ويعاني الوحدة منذ بداية الموسم على مستوى النتائج بعدما تلقى الفريق 3 هزائم قبل توقف الدوري في أكبر عدد من الهزائم التي يتعرض لها الفريق خلال أول 5 جولات من عمر الدوري، بعد أن خسر أمام البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، وضعت الفريق في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط في واحدة من أسوأ انطلاقات العنابي في دوري المحترفين.

دعم

وقال آلان في حديثه لـ «البيان الرياضي»: «بالطبع نتفهم غضب جمهور الوحدة ولهم الحق في ذلك؛ لأنهم دائماً ما كانوا على الموعد في الوقوف خلف الفريق واللاعبين، وقدموا الدعم في كل وقت، وأشكرهم على ذلك، نعلم أن النتائج في المرحلة الحالية ليست كما يتمنى الجميع، ولكننا سنحاول الخروج من تلك الفترة الصعبة في أسرع وقت والعودة مجدداً للنتائج الإيجابية».

وأضاف: «الفريق واجه سوء حظ في بعض المباريات، وفي المباراة الأخيرة أمام بني ياس لعبنا بشكل جيد لمدة 70 دقيقة رغم النقص العددي الذي عانينا منه بعد طرد عبد الرحمن أمان نهاية الشوط الأول، ولكن كانت هناك قرارات تحكيمية أثرت على المباراة، بعد أن أصر الحكم على احتساب ركلة جزاء لبني ياس رغم استدعاء تقنية الفيديو له، وبالتأكيد مثل هذه القرارات تؤثر على النتائج».

توفيق

وتابع: «ندرك أن بداية الموسم صعبة على الوحدة بعد أن خسر الفريق 3 مباريات، والموسم سيكون صعباً ليس على الوحدة فقط ولكن على كل الأندية، نعلم أنه لا يوجد عذر لدينا، ولكننا لم نكن نستحق الخسارة في أكثر من مباراة بعدما كنا الطرف الأفضل وأضعنا العديد من الفرص، ولكن لم يحالفنا التوفيق في الخروج بالفوز، لا يزال هناك الكثير من المباريات، وواثق بأننا سنسعد جمهور الوحدة في نهاية الموسم».

وشدد آلان، على أن الفريق سيواصل القتال والسعي لتغيير الصورة التي ظهر عليها من بداية الموسم، وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المنافسة قوية هذا الموسم بين أكثر من ناد في مختلف البطولات، ومعظم الأندية تمتلك لاعبين مميزين هذا الموسم، والوحدة أيضاً لديه فريق ومدرب جيد، والمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من أجل تجاوز النتائج السلبية.

فخر

وأعرب آلان، عن فخره بحمل شارة قيادة الوحدة باعتباره القائد الثاني للفريق بعد إسماعيل مطر، وقال: «أتشرف بحمل شارة قيادة الوحدة كثاني كباتن الفريق بعد إسماعيل مطر الذي أحترمه وأقدره كثيراً كونه واحداً من اللاعبين الذين يملكون قصة جميلة مع كرة القدم في الإمارات، بالتأكيد الشارة تجعلك تركز على منح الثقة لزملائك اللاعبين ومحاولة تحفيزهم على تقديم أقصى ما لديهم من أجل الفريق».

وعن إمكانية استمراره مع الوحدة في المستقبل، إذ ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، خصوصاً وأنه واحد من أهم لاعبي الفريق منذ الموسم الماضي، أوضح: «سعيد باللعب في صفوف ناد كبير مثل الوحدة وحمل شارة قيادته بعد إسماعيل مطر، ولكني أركز على الموسم الحالي مع الفريق، وسنرى في نهاية الموسم ماذا سيحدث، أسعى لتقديم كل ما أملك للوحدة حتى اللحظة الأخيرة»، مضيفاً: «أحب جمهور الوحدة لأنهم بادلوني نفس الحب وقدموا لي الكثير من الدعم، وأحاول دائماً القتال من أجلهم».

حب

ويعد آلان ماركيز واحداً من أفضل لاعب خط الوسط مع الوحدة وفي الدوري بشكل عام منذ انضمامه إلى قلعة العنابي الموسم الماضي قادماً من إيفرتون الإنجليزي في واحدة من أقوى الصفقات في ذاك الوقت، إذ يحظى اللاعب بحب جمهور الوحدة منذ ارتدائه قميص الفريق. ويستعد الوحدة لمواجهة الجزيرة 20 الجاري على إستاد محمد بن زايد، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو الديربي الثاني بين الفريقين هذا الموسم، بعدما نجح الوحدة في تحقيق الفوز على الجزيرة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

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