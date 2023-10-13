«الأبيض» يتفوق على الكويت ودياً في دبي

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

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واصل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم انتصاراته الودية، وتغلب أمس على نظيره الكويتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل مكتوم في نادي النصر، ضمن تجمعه الداخلي استعداداً لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027.

سجل الهدف طحنون الزعابي في الدقيقة 27. ومن المقرر أن يخوض «الأبيض» مباراة ثانية مع نظيره اللبناني الثلاثاء المقبل في ختام معسكر دبي.

واستعاد «الأبيض» توازنه بعد 20 دقيقة من خلال الضغط المتميز على لاعبي المنتخب الكويتي، والتحول السريع من الدفاع للهجوم، وحسن استغلال المساحات مع تقدم زايد سلطان؛ ما منح منتخبنا أفضلية أسهمت في إحراز طحنون الزعابي الهدف الأول بعد 27 دقيقة من تسديدة استغل فيها مهاراته بشكل جيد.

وخلال الشوط الثاني أشرك مدرب منتخبنا كلاً من علي صالح وعلي مبخوت وعلى سالمين وفابيو ليما وخالد الظنحاني وماجد راشد، من أجل تنشيط الأداء وتكثيف وفاعلية الهجوم، بعد إضاعة عدة فرص كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف، منها الهدف المؤكد الذي أهدره علي مبخوت.

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