8 منتخبات تستعد لتصفيات كأس العالم في الإمارات

المصدر: (دبي ـ عدنان الغربي )

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بدأت 8 منتخبات تحضيراتها في الإمارات استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، وتضم القائمة «الأبيض»، ومنتخبات كل من: مصر، الجزائر، الكويت، لبنان، سوريا، زامبيا، وأوغندا.

وتخوض هذه المنتخبات 6 مباريات ودية حتى 17 الجاري على ملاعب مختلفة في الإمارات،واستضاف، استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي أمس مباراة منتخبنا الوطني والكويت، ويحتضن الملعب نفسه المباراة الثانية لـ«الأبيض» ونظيره اللبناني الثلاثاء المقبل.

وفاز منتخب مصر على زامبيا أمس باستاد هزاع بن زايد بنادي العين 1 - 0 في إطار استعدادات «الفراعنة» للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ويواصل منتخب مصر إقامته في الإمارات حتى مواجهة الجزائر الاثنين المقبل.

ويلتقي الثلاثاء المقبل منتخبا زامبيا وأوغندا باستاد هزاع بن زايد ضمن استعداداتهما لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي اليوم نفسه يلتقي منتخبا سوريا والكويت ودياً على أحد ملاعب دبي.

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