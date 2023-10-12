الأبيض يفوز على الكويت بهدف طحنون الزعابي ودياً استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027

المصدر: دبي- العوضي النمر – تصوير – سالم خميس

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واصل الأبيض انتصاراته وحقق الفوز على نظيره الكويتي بهدف عن طريق طحنون الزعابي في الدقيقة 27، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن تجمعه الداخلي استعداداً لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 والتي ستنطلق يوم السادس عشر من الشهر المقبل، ومن المقرر أن يخوض الأبيض مباراة ثانية مع نظيره لبنان يوم الثلاثاء المقبل في ختام معسكر أكتوبر.

بدأ المدرب باولو بينتو المباراة بتشكيلة مكونة من علي خصيف، ورباعي الدفاع عبدالله ادريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وزايد سلطان، وثنائي الارتكاز عبدالله رمضان ويحيى نادر وثلاثي الوسط طحنون الزعابي وسلطان عادل ويحيى الغساني، والمهاجم كايو كانيدو، وعلى الرغم من البداية المهزوزة للأبيض والسيطرة الزرقاء وإهدار فرصة لشبيب الخالدي، إلا أنه استعاد توازنه بعد 20 دقيقة من خلال الضغط المتميز على لاعبي المنتخب الكويتي، والتحول السريع من الدفاع للهجوم، وحسن استغلال المساحات مع تقدم اللاعب زايد سلطان، مما منح الأبيض أفضلية أسهمت في إحراز طحنون الزعابي الهدف الأول بعد 27 دقيقة من تسديدة استغل فيها مهاراته بشكل جيد.

وخلال الشوط الثاني أشرك مدرب الأبيض كلاً من علي صالح وعلي مبخوت وعلي سالمين وفابيو ليما وخالد الظنحاني وماجد راشد، من أجل تنشيط الأداء وتكثيف وفاعلية الهجوم، بعد أن أهدر الفريق عدة فرص محققة، كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف، منها الهدف المؤكد الذي أهدره علي مبخوت، وأجري مدرب الأزرق عدة تغيرات مع الاعتماد على تأمين دفاعه والحد من خطورة لاعبي الأبيض، مع الاعتماد على المرتدات ومن إحداها أنقذ علي خصيف مرماه من فرصة خطرة، ويحسب للمدرب منح فرصة اللعب للمرة الأولى لزايد سلطان وسلطان عادل اللذين ينتظرهما مستقبل واعد.

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