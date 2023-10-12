خايمي يارزا: الإمارات أكثر بلد استضاف بطولات «فيفا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الإسباني خايمي يارزا مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه لا يوجد بلد في العالم استضاف 9 بطولات لـ«فيفا» مثل الإمارات، ما يعكس العلاقة الاستثنائية التي تربط الطرفين والتعاون المثمر الممتد لأكثر من 20 عاماً بعد تنظيم الإمارات كأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للناشئين 2013، و5 نسخ من كأس العالم للأندية 2009 و2010 و2017 و2018 و2021، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2009 و2024، إضافة إلى 11 نسخة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك ملاعب بمواصفات عالمية نجحت في أن تجعلها أحد أبرز الشركاء للاتحاد الدولي في استضافة وتنظيم كل هذه البطولات، مثنياً على الجهود التي بذلت في تطوير كرة القدم.

وصرح خايمي يارزا، بأن الإمارات وبفضل بنيتها التحتية المتطورة ومنشآتها الرياضية المتفردة بإمكانها استضافة المزيد من البطولات العالمية، لا سيما أنها تحظى بثقة «فيفا» وبقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية وإدارتها بأرقى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن جميع بطولات «فيفا» التي أقيمت في الإمارات حصلت على العلامة الكاملة في التنظيم. وثمن مدير بطولات «فيفا» دور الإمارات في نشر كرة القدم الشاطئية والاهتمام بها من خلال مجلس دبي الرياضي منذ إطلاق النسخة الأولى لمونديال الكرة الشاطئية في 2009.

وقال: ولدت أول نسخة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية وكأس القارات في الإمارات، وحققت البطولتان نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم، ما جعل أنظار العالم تلتفت إلى هذه اللعبة التي انتشرت بسرعة وكسبت قاعدة جماهيرية واسعة، وزاد عدد ممارسيها بشكل غير متوقع.

قفزة نوعية

وأوضح مدير بطولات «فيفا»، أنه بفضل الإمارات ودبي بشكل خاص حققت كرة القدم الشاطئية قفزة نوعية وإشعاعاً في المنطقة، مشيراً إلى أن اللعبة بصدد النمو شكل كبير في عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، وأضاف: وجود العديد من الشواطئ والرمال ساعد دول المنطقة على تطوير كرة القدم الشاطئية، خصوصاً أنها من الألعاب الجماهيرية وسهلة الممارسة بعيداً عن الإصابات.

وعن استضافة الإمارات للنسخة الـ12 من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقررة في فبراير 2024 للمرة الثانية في تاريخها، قال مدير بطولات «فيفا»: الدولة الوحيدة التي استضافت مونديال الكرة الشاطئية أكثر من مرة هي البرازيل (5 مرات)، وانضمت إليها الإمارات باحتضانها البطولة للمرة الثانية، ما يظهر اهتمامها ودعمها للرياضة عموماً والكرة الشاطئية بشكل خاص، أتوقع أن يكون التنظيم رائعاً ومبهراً واستثنائياً كما عودتنا الإمارات في جميع البطولات التي استضافتها على أرضها، نحن متشوقون لهذا الحدث الكبير.

دعوة

ودعا خايمي الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى الحضور ومتابعة المونديال في دبي والاستمتاع بالعروض القوية للمنتخبات المشاركة، وقال: سيكون عشاق الكرة الشاطئية على موعد مع المباريات القوية المفعمة بالحيوية والترفيه والأنشطة المتنوعة في منطقة الجماهير، ستشعرون بالمتعة لأن هناك الكثير من الجهود والعمل لإسعادكم، أثق بأنه لن يخيب أمل أي شخص، ونحن أيضاً سنكون سعداء بمشاهدتكم وأنتم تملؤون مدرجات الملعب الجميل في حي دبي للتصميم.

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