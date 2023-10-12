الجزيرة.. خيارات متعددة في التشكيلة و«الدكة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ظهر الجزيرة خلال الجولات الخمس السابقة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بخيارات متعددة في التشكيلة ودكة الاحتياط مع ارتفاع مستوى لاعبي الفريق من عناصر الخبرة والشباب، الأمر الذي أشعل المنافسة على نيل ثقة الهولندي فرانك دي بور المدير الفني للفريق والذي أشرك 19 لاعباً في الجولات الخمس الماضية كأكثر الفرق توزيعاً لفرص اللعب مقارنة بين أندية الدوري.

ونال 7 لاعبين فرصة المشاركة من الدكة في المباريات السابقة، بقيادة خلفان مبارك الذي حرمته الإصابة من المواصلة مع زملائه قبل أن يعود أخيراً إلى قائمة الفريق، إضافة إلى زايد العامري، أحمد محمود، عمر تراوري، مبارك بنزامه، برونو دي أوليفيرا، أحمد العطاس، إضافة إلى مشاركة محمد العطاس في خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى موقعه الأساسي ضمن عناصر التشكيلة.

حرص

وأكدت الجولات السابقة، حرص المدرب الهولندي على خلق بدائل جيدة، في ظل تميز الفريق بعناصر من أصحاب الموهبة العالية والتي أثبتت وجودها، بقيادة مامادو كوليبالي الذي حجز مقعداً أساسياً في تشكيلته، وأصبح في مقدمة خياراته، مع تألق مجموعة كبيرة من الشباب الذين يتنافسون على نيل ثقة المدرب، ما جعل بعض الأسماء البارزة والمميزة لا تجد حتى فرصة التواجد ضمن القائمة الكلية.

ويعتبر نجاح الجزيرة في تعاقداته الصيفية الأخيرة التي ضم فيها 5 أجانب أثبت 4 منهم وجودهم من أبرز أسباب تعدد الخيارات، وهنالك الأجنبي الخامس أبوبكر كامارا الذي يتأهب على الخط بعد التعاقد معه أخيراً للمشاركة مع زملائه اللاعبين الشيء الذي يشعل المنافسة أكثر على التشكيلة ويضع المدرب الهولندي أمام خيارات أكثر.

تميز

ظهر التميز الجماعي للجزيرة في هز شباك المنافسين، حيث أحرز الفريق حتى الجولة الخامسة 12 هدفاً، ليكون ثاني أكثر الفرق إحرازاً للأهداف بعد العين الذي يمتلك 12 هدفاً، وتبادل أحراز أهداف «فخر أبوظبي»، 7 لاعبين بقيادة علي مبخوت، اليخارندرو بوزيلو «3 أهداف»، عبدالله رمضان «هدفين»، وعبدالله إدريس، خليفة الحمادي، عمر تراوري، نسيكينز كيبانو، بواقع هدف لكل منهم، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط في المركز الثاني خلف شباب الأهلي من حيث قوة الدفاع متساوياً مع العين.

يمتلك الجزيرة 10 نقاط برصيده نالها بالفوز في 3 والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، وسط طموح كبير من أنصاره ومحبيه بالتقدم نحو الصدارة والتتويج بلقب البطولة.

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