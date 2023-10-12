«الأبيض» يلتقي الكويت تحضيراً لتصفيات كأسي آسيا والعالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وضيفه المنتخب الكويتي في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في تجربة ودية أولى يخوضها «الأبيض» خلال تجمعه الحالي المقام في دبي، وتقام المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق منافساتها 16 نوفمبر المقبل، إذ يلتقي «الأزرق» الكويتي مع ضيفه المنتخب الهندي، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً، منتخب قطر، والفائز في مباراة منتخبي أفغانستان ومنغوليا، بينما يبدأ «الأبيض» مشواره في المجموعة الثامنة 21 من الشهر نفسه، بالحلول ضيفاً على المنتخب البحريني، وتضم المجموعة أيضاً، الفائز من مباراتي اليمن مع سريلانكا، ونيبال مع لاوس.

تاريخ كبير

يتطلع المنتخبان الإماراتي والكويتي، من خلال مواجهة الليلة، إلى الاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للاعبين، خصوصاً منتخبنا الوطني، والذي دشن تدريباته مساء الاثنين الماضي، في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وذلك بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وتسود معنويات عالية بين اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمعسكر الحالي، وهو الثالث بعد معسكري النمسا وكرواتيا، خلال أيام «الفيفا»، والتي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لخوض مباريات دولية ودية ورسمية للمنتخبات الوطنية، ومن المقرر ختامه الثلاثاء المقبل، بمواجهة منتخب لبنان ودياً، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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