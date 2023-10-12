«خليجي 26» ينطلق ديسمبر 2024

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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حدد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم موعد انطلاق «خليجي 26»، المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024، حيث طالب المكتب التنفيذي طبقاً لنص المادة 9 من لائحة المسابقات بشأن تشكيل اللجنة المنظمة ضرورة تشكيلها حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات بشأن التنسيق ومناقشة الدعم المقدم من قبل الاتحاد الخليجي للدولة المستضيفة.

وفي نفس السياق، تبدأ لجنة التفتيش زيارتها الدورية للكويت للوقوف على آخر استعدادات الكويت بمتابعة الملاحظات، التي أعلنت عنها بعد الزيارة الأولى للملاعب.

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