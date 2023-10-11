دبا الفجيرة يقبل اعتذار مدربه العبدولي ويعين الخديم مؤقتاً

المصدر: متابعة – محمد فضل

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قدم المدرب المواطن حسن العبدولي المدير الفني لدبا الفجيرة اعتذاره عن اكمال المهمة مع النواخذة عقب تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى واهدار عدد من النقاط بعد تعرض النواخذة لهزيمة وتعادل في آخر مباراتين، وقامت إدارة دبا برئاسة احمد سعيد الظنحاني بقبول اعتذار المدرب والبحث عن البديل حيث تتردد عدة أسماء في الشارع الرياضي، واسندت إدارة النادي للمدرب محمد الخديم مدرب فريق الرديف مهمة الاشراف على الفريق الأول الى حين التعاقد مع مدرب جديد.

ويعد العبدولي الضحية الثانية في دوري الدرجة الاولى بعد اقالة مدرب الفجيرة المواطن محمد الحوسني قبل 3 ايام وتعيين الصربي ماركوف مدرباً للذئاب.

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