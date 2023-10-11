مفاجآت «الهواة» مستمرة.. والعروبة 15 من 15  

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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لم تغب المفاجآت خلال مباريات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى، بعد أن أحكم العروبة قبضته الحديدية على صدارة المسابقة، رافضاً التنازل عنها، وحقق الفجيرة انطلاقة غير مسبوقة في النسخة الحالية التي وصلت للأسبوع الخامس، وطوال الجولات الماضية لم يتعثر العروبة ولو بالتعادل، محققاً الفوز الخامس توالياً، وهذه المرة على الرمس بنتيجة 3 ـــــ 2 جامعاً 15 نقطة، ليحافظ الفريق على سجله المميز في انتظار بقية الجولات، والتي لن تكون سهلة حيث يلاقي العروبة بعد أيام جاره دبا الفجيرة في ديربي منتظر 21 الجاري.

وصافة

لم يفوت الظفرة فرصة الانفراد بالمركز الثاني والذي كان بحوزة العربي منذ انطلاقة الدوري ليرفع الظفرة رصيده إلى 11 نقطة، ويحسب للوصيف عدم تعرضه لأي خسارة بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات والتعادل في اثنتين، ويلاقي الفريق في الجولة المقبلة ضيفه مصفوت والذي يبدو أنه ليس في أحسن أحواله بعد التعرض لهزيمتين والتعادل في واحدة والفوز أيضاً في مباراة يتيمة.

صراع

يأتي في المركز الثالث فريقا التعاون الذي يتفوق على دبا الحصن بفارق الأهداف وكليهما 9 نقاط، ثم العربي الذي خسر مباراته الماضية أمام الحمرية في المركز الخامس بـ 8 نقاط، يليه في الترتيب كل من دبا الفجيرة ويونايتد ومسافي والفرق الثلاثة تمتلك 7 نقاط وتحتل من المركز السادس وحتى الثامن ثم الحمرية تاسعاً بست نقاط، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات بعد الفوز على العربي، ثم يأتي الجزيرة الحمراء ومصفوت بخمس نقاط، بعد تعرض الأول للخسارة بملعب دبا الحصن وتلقي مصفوت هزيمة ثقيلة على أرضية ملعبه أمام غلف اف سي الذي تمكن من تحقيق الفوز الأول له في الدوري والذي قرنه بأداء جيد من قبل الفريق الملقب بـ «أبطال الخليج».

مفاجآت

وتمثلت مفاجآت هذه الجولة في إهدار دبا الفجيرة الهابط حديثاً من دوري الأضواء والمرشح الأول للصعود مجدداً لمزيد من النقاط فبعد أن خسر في الأسبوع الرابع أمام يونايتد عاد أمس الأول وخسر نقطتين على أرضية ملعبه بعد التعادل أمام التعاون المنتفض مع مدربه بدر طبيب، وخسر الفجيرة على أرضية ملعبه أمام غلف يونايتد بهدف دون رد لتعجل الهزيمة برحيل مدرب الذئاب محمد الحوسني، وأيضاً تندرج هزيمة مصفوت بالثلاثة على أرضية ملعبه في خانة المفاجآت، وكانت فرق العربي والفجيرة ومصفوت ومسافي والرمس قد خسرت على أرضية ملاعبها.

بطاقات

شهدت مباريات الأسبوع الخامس 26 هدفاً وظهرت البطاقات الصفراء 34 مرة، وحمراوان، وانفرد الثنائي أفوب لاعب الظفرة وجونيور مهاجم العربي بصدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، ثم يأتي 6 لاعبين برصيد 3 أهداف، أبرزهم ثلاثي العروبة محمد ديوب، الحساني تامبورا، ايريك، ثم يوسف الجبلي «الحمرية» وبراين «الجزيرة الحمراء، حمد محمد «العربي»، وغادر مدرب الفجيرة محمد الحوسني كابينة الذئاب بعد إعلان إدارة النادي التعاقد مع الصربي زليكو ماركوف ليكون الحوسني أول ضحايا دوري الدرجة الأولى.

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