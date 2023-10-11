50 حكماً في دورة «فيفا» التدريبية

المصدر: (دبي - البيان )

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انطلقت، أول من أمس، محاور الدورة التدريبية لحكام الفريق الأول، التي ينظمها اتحاد الكرة بدبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في الفترة من 9 إلى 12 الجاري، بمشاركة 50 حكماً. بحضور سالم الشامسي رئيس لجنة الحكام، وحمد المزروعي عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة.

يُقدم محاور الدورة التدريبية المحاضران ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الفيفا، وخورخي لاريوندا، ومن اتحاد الكرة لي بروبرت، مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني، وعبدالواحد خاطر.

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