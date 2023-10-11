النسخة 15 لدوري كرة الصالات تنطلق اليوم

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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تنطلق، اليوم، النسخة الخامسة عشرة لدوري الإمارات لكرة قدم الصالات، في السابعة مساء، بمشاركة 6 فرق، هي: دبا الحصن، خورفكان، الحمرية، البطائح، مليحة، واتحاد كلباء. وتجمع مباريات الجولة الأولى البطائح ودبا الحصن في سيناريو مكرر لنهائي كأس الاتحاد الذي جمع بين الفريقين قبل أسبوعين وانتهى لمصلحة البطائح 2-1، ويلتقي في المباراة الثانية مليحة وضيفه الحمرية، وستكون المباراة الثالثة هي مواجهة القمة بين قطبي المنطقة الشرقية اتحاد كلباء مع خورفكان.

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