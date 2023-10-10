رفع إجمالي أهدافه إلى 181 هدفاً ..تيجالي ينهي صيام 165 يوماً في شباك «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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عانق سبستيان تيجالي مهاجم الشارقة الشباك في مباراة فريقه، أول من أمس، أمام مضيفه الإمارات ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها الضيوف 3-1، أحرز خلالها تيجالي الهدفين الأول والثاني لفريقه بضربتين رأسيتين، وبطريقة متشابهة.

وأنهى تيجالي «38 عاماً» غيابه عن هز الشباك في مباريات الدوري، بعد فترة صيام استمرت 165 يوماً، حيث كان آخر هدف أحرزه في الجولة 24 من نسخة الموسم الماضي أمام خورفكان بشعار ناديه السابق الوحدة، في مواجهة انتهت لمصلحة «العنابي» بهدفين دون رد في 24 أبريل الماضي.

خطوة

وانضم المهاجم المخضرم إلى كشوفات الشارقة في خطوة مفاجئة، بعد انتهاء العلاقة بينه وناديه السابق، الذي قرر عدم تجديد تعاقده، ليكون الشارقة ثالث نادٍ يدافع عن شعاره في ملاعب الإمارات، بعد الوحدة والنصر، في خطوة منحته دفعة معنوية كبيرة لمواصلة رحلة تألقه وممارسة هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين، والتي قادته سابقاً للتتويج بلقب هداف الدوري مرتين في موسم 2015-2016 برصيد 25 هدفاً، وموسم 2018-2019 برصيد 27 هدفاً.

وخلال مواجهة الصقور قدم تيجالي مستوى جيداً بعد أن شارك أساسياً منذ بداية اللقاء، للمرة الأولى في مباراة اعتمد فيها المدرب كوزمين على القوة الهجومية بوجود 3 مهاجمين في خط المقدمة، ولم يخذل تيجالي مدربه ونجح في حسم النتيجة لمصلحة فريقه بأهدافه الرأسية، التي اشتهر بها، بجانب مجهوده الوافر في خط المقدمة.

مكاسب

وبالهدفين اللذين أحرزهما في شباك الصقور رفع مهاجم الشارقة إجمالي رصيده إلى 181 هدفاً، أحرزها في 11 موسماً و 224 مباراة بعدد دقائق لعب 18490 دقيقة، مؤمناً المركز الثاني في ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي خلف علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

من جهته لم يخف اولاريو كوزمين مدرب الشارقة سعادته بتألق مهاجمه، وإحرازه هدفين في مرمى فريق الإمارات، موضحاً أن تألقه من المكاسب المهمة، التي خرج بها من اللقاء، مبيناً أن تيجالي أدى واجبه في المباراة، ونفذ مهمته بنجاح، وقال: أنا سعيد من أجل تيجالي، أتمنى أن يواصل بنجاح في مشواره القادم، وأن يحرز المزيد من الأهداف.

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