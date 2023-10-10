استعداداً لمواجهتي زامبيا والجزائر ودياً المحدد لهما الخميس والاثنين المقبلين.. «الفراعنة» يخوض مرانه الأول على ملعب العين الليلة

المصدر: العين - البيان

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يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم ثاني تدريباته بدولة الإمارات في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهتي زامبيا والجزائر ودياً المحدد لهما الخميس والاثنين المقبلين ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت مدينة العين بدولة الإمارات، أول من أمس، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول.

وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعباً، وشهدت القائمة غياب إمام عاشور ومحمود كهربا وجاءت كالتالي: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعمر كمال ومحمد حمدي «بيراميدز» وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدي.

وحصل لاعبو المنتخب الوطني، على قسط من الراحة، فور الوصول للإمارات قبل خوض الفريق مرانه الأول أول من أمس على أحد الملاعب الفرعية، استعداداً لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، والمحدد لها مساء الخميس المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

على جانب آخر، في إطار حرصها على دعم المنتخبات الوطنية، وقعت شركة النيل للطيران عقد رعاية عن طريق «بن حم للسفريات» الوكيل المعتمد في دولة الإمارات، كناقل رسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين المقرر إقامتهما يومي 12 و16 الجاري بمدينة العين بالإمارات.

واتفق الطرفان على أن تقوم «النيل للطيران» بتوفير كل سبل الراحة للبعثة بدءاً من إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهرة الدولي وتقديم الوجبات المتفق عليها أثناء الرحلة مع مسؤولي المنتخب، وكذلك الاستقبال بمطار العين الدولي وسرعة إنهاء إجراءات الوصول. وقع عن «النيل للطيران» محمد الشريف رئيس القطاع التجاري وعن الشركة المتحدة للتسويق الرياضي صاحبة حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصرية لكرة القدم محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة.

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