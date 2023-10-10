الظنحاني حارس «السماوي».. نجم الجولة  

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن فهد الظنحاني حارس بني ياس «السماوي»، يستحق نجومية «حراس العرين» في الجولة الأخيرة بلا منازع، بعدما قاد فريقه للفوز على الوحدة، في حين، لا يزال أداء حسن حمزة مميزاً، ومساعداً لشباب الأهلي ليكون أقل الفرق استقبالاً للأهداف. كما كشف الدكتور زكريا أحمد، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية هدفين فقط من 19 هدفاً سجلت في مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل إجمالي ما يتحمله الحراس 26 من 122 هدفاً سجلت في مباريات الجولات الخمس. وأوضح أن جميع أهداف الجولة الخامسة، سجلت من داخل المنطقة، ما عدا هدفين فقط من خارج منطقة الجزاء، ومنها 8 أهداف سجلت بتسديد مباشر، و5 أهداف من كرات رأسية، وأن أكثر أخطاء الحراس في هذه الجولة، كان التمركز غير الصحيح.

أول استبدال

أورصد الدكتور زكريا أحمد، أول حالة استبدال لحارس مرمى في دوري المحترفين هذا الموسم، وذلك لحارس عجمان يوسف محمد، والذي نال أيضاً، الإنذار الوحيد لحراس المرمى في هذه الجولة، وتم تبديله للإصابة في مباراة فريقه والوصل، وشارك بديلاً له الحارس محمد يوسف.

نوه الدكتور زكريا أحمد، إلى أن أحمد شمبيه حارس النصر، الوحيد الذي خرج بشباك نظيفة في هذه الجولة، ليرتفع إجمالي الشباك النظيفة، إلى 15 مرة في 35 مباراة، وأشار إلى ارتفاع الأهداف المسجلة في الوقت بدل الضائع، إلى 20 هدفاً حتى الآن في جميع مباريات الدوري، والتي شهد شوطها الأول 64 هدفاً، وشوطها الثاني 58 هدفاً.

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