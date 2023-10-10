3 قرارات مؤثرة و«VAR» يتدخل في 11 لعبة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، 3 قرارات مؤثرة في سير ونتائج المباريات، على الرغم من تدخل تقنية الفيديو «VAR»، والتي لجأ إليها حكام المباريات في 11 لعبة، بخلاف الأهداف المسجلة، وجاء تميز الحكم المواطن عادل النقبي في إدارة مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، ليحرج الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني، الذي لم يحتسب ركلة جزاء للعين في الشوط الأول أمام النصر. وتضمنت الشكوك بوجود أخطاء، ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد كلباء أمام حتا في الدقيقة 45، رغم عودة حكم المباراة سلطان المرزوقي، إلى تقنية الفيديو «VAR»، وكذلك ركلة الجزاء المحتسبة لبني ياس أمام الوحدة في الدقيقة 84، من الحكم سلطان الحمادي.

أما أبرز الحالات التي تدخلت فيها تقنية الفيديو، فكانت عندما ألغى الحكم عمر العلي، هدف للبطائح أمام خورفكان في الدقيقة 64، ليعود ويحتسب الهدف، بعد التأكد من «VAR»، ووفق الحكم في نفس المباراة، باحتساب ركلة جزاء لخورفكان في الدقيقة 40، ووفق سلطان المرزوقي، في عدم احتساب ركلتي جزاء لحتا أمام اتحاد كلباء، واعتمد «VAR» صحة القرارين، كما اعتمد صحة قرار الحكم سلطان الحمادي، في عدم احتساب ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة 20، وفي طرد لاعب الوحدة عبد الرحمن صالح، وفي حسم الشك حول بطاقة حمراء محتملة لحارس الوحدة محمد الشامسي في الدقيقة 65، بعدما كشفت التقنية وجود تسلل قبل لمسة يد الحارس خارج منطقة الجزاء، وأكد «VAR» على صحة إلغاء هدف للعين أمام النصر في الدقيقة 56.

تميز

وتميز الحكم عادل النقبي، بشكل لافت، في إدارة مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، وجاءت قراراته صحيحة في المواقف المؤثرة طوال المباراة، ليؤكد أن الحكم المواطن قادر على التميز، أمام الحكم الأجنبي، الذي تم الاستعانة به أكثر من مرة هذا الموسم، وسقط في أخطاء مؤثرة، وآخرهم الإيطالي ماوريزيو مارياني. شهدت الجولة الخامسة إسرافاً في البطاقات الصفراء، ووصلت إلى 39 بطاقة، بمتوسط 5.5 بطاقات في المباراة الواحدة، إلى جانب 4 حالات طرد، وكانت مباراة الوصل وعجمان الأعلى في ظهوراً للبطاقات الصفراء، بعدما أنذر حكم المباراة، أحمد عيسى درويش، 11 لاعباً، وطرد سفيان بوفتيني لاعب الوصل في الدقيقة 84، وسعود سهيل لاعب عجمان في الدقيقة 90.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز