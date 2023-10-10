6 مكاسب للنصر في موقعة العين أبرزها «استعادة الثقة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حقق النصر 6 مكاسب بالفوز الثمين على العين بهدف دون رد، أول من أمس، لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين؛ ليصنع صورة جديدة لنفسه عقب البداية الصعبة التي واجهها في بداية الموسم.

1 أول هذه المكاسب وأبرزها استعادة الفريق للثقة بعد الشكوك التي حامت حوله طوال الفترة الماضية، بسبب الأداء المتذبذب والانتقادات الواسعة التي طالت اللاعبين والجهاز الفني حتى بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حتا في الجولة قبل الماضية.

وستساعد الثقة المستعادة الفريق على دخول المرحلة المقبلة في ظروف طيبة والاستعداد الجيد لباقي الاستحقاقات، وفي مقدمتها المواجهة المرتقبة مع العين لحساب مباراة الذهاب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 19 أكتوبر الجاري على إستاد آل مكتوم، ثم مواجهة شباب الأهلي متصدر الدوري في الجولة السادسة 27 من الشهر نفسه.

2 تجسد المكسب الثاني في إظهار صورة النصر وإمكاناته الحقيقية، والتأكيد على تطور أدائه وقدرته على الفوز على أي فريق في الدوري بصرف النظر عن مركزه وقيمة لاعبيه، وبالتالي على المنافسة على أحد المراكز المتقدمة، لا سيما أن فوزه هذه المرة تحقق عل حساب العين أحد برز المرشّحين للقب.

3 تمثل المكسب الثالث في نجاح المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش في إيجاد التوليفة المناسبة في التشكيلة الأساسية، وتجديد الثقة به بعدما عانى بدوره من عدة انتقادات بسبب الهزائم الثلاث المتتالية التي تعرض لها الفريق في الجولات الثلاث الأولى على يد الجزيرة وبني ياس والشارقة.

4 تجسد المكسب الرابع في عدم قبول خط دفاع النصر لأي هدف للمباراة الثانية على التوالي، عكس الجولات الثلاث الأولى التي اهتزت فيها شباكه في 8 مناسبات.

5 المكسب الخامس تمثل في إعادة الطمأنينة إلى قلوب الجماهير «النصراوية»، التي كانت تخشى من تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما عانى الفريق من عدة صعوبات، ولم ينجح في تحقيق أي فوز على أحد فرق الصدارة خلال الدور الأول.

6 تجسد المكسب السادس في نجاح النصر في كسر السلسلة الإيجابية للعين، ليصبح أول فريق يهزم الزعيم على الصعيد المحلي والقاري في الموسم الحالي بعد 8 انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

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