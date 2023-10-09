من خورفكان إلى عجمان.. الوصل عثرة تلد أخرى

المصدر: دبي - علي شدهان

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رسم فريق الوصل الأول لكرة القدم ملامح انطباع أولي بأنه ما زال غير قادر على خوض "لعبة" المضي الناجح في قطع محطات مشوار حلمه الكبير بالعودة إلى منصات التتويج، عثرة تلد أخرى، الأولى أمام خورفكان في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، والثانية في الجولة الخامسة أمام عجمان، تعادل خاسر في المباراتين، أفقد الإمبراطور الكثير من بريق وبهاء صورته المتكونة في اذهان أبناء الشارع الرياضي منذ مطلع الموسم الجديد.

وفي مباراته أمام عجمان، جسد الوصل حقيقة أنه ما زال يعيش في "جلباب" عثرته المفاجئة في خورفكان، وأنه لم يستفق بعد من صدمة التعادل الخاسر في الجولة الرابعة، فظهر بصورة باهتة في الجولة الخامسة، متلقياً تبعات عثرة أخرى ستكون لها انعكاسات فنية في الجولات القادمة، ما يتطلب سرعة وضع المعالجة المعنوية من قبل القائمين على شؤون الوصل، وقبل فوات الأوان!

مدرب جديد

وفي المقابل، ظهر عجمان بصورة فنية أكثر من مقبولة، أهلته لحصد نقطة ثمينة، مقدماً الدليل العملي على جدوى التعاقد مع مدرب جديد لتعديل مساره في البطولة بعد تلقيه 3 هزائم في 4 جولات، وتجمد رصيده عند النقطة الوحيدة قبل لقاء الوصل، وهو ما لا يتناسب مع "البرتقالي" الذي غالباً ما يكون طرفاً عنيداً أمام جميع فرق دوري المحترفين.

تعليق صريح

الصربي ميلوش، مدرب الوصل، في تعليق صريح على نتيجة التعادل مع عجمان، لفت إلى أن فريقه لا يستحق أكثر من النقطة، معترفاً بأن الوصل لم يقدم المردود الذي يمكنه من حصد النقاط الثلاث للمباراة، مشدداً على أن لاعبيه ما زالوا من الناحية الذهنية يفكرون بنتيجة التعادل المخيب مع خورفكان في الجولة الماضية، مشيراً إلى أن عجمان نجح في التسجيل من التسديدة الأولى له في المباراة، معتبراً التعادل نتيجة عادلة نظراً لعدم تقديم الوصل الأداء المتوقع من لاعبيه طوال المباراة.

عقلية الفوز

وشدد ميلوش على أن "بعض" لاعبي الوصل لا يمتلكون عقلية الفوز، وكيفية التحكم بالأعصاب في المواقف الحرجة والحالات الطارئة للمحافظة على النقاط الثلاث، كاشفاً النقاب عن أنه عمل طوال الأشهر الماضية على تطوير تلك العقلية، وصناعة شخصية تجيد تحقيق الفوز، مشدداً على أن في الوصل "بعض" اللاعبين الباحثين عن المجد الشخصي على حساب مصلحة الفريق ككل!

منافس مضغوط

الروماني إيسايلا، مدرب فريق عجمان، لفت إلى أن فريقه تعادل مع فريق منافس وقوي بحجم الوصل صاحب الانطلاقة القوية في الموسم الجديد، والمعزز بلاعبين مميزين في جميع خطوط اللعب، مشيراً إلى أن عجمان تعرض إلى 3 هزائم في 4 جولات من الدوري، ما أثر سلباً على وضعه العام في البطولة، مشيراً إلى أن فريقه واجه منافساً مضغوطا بعد تعادله في الجولة الرابعة أمام خورفكان.

تصحيح المسار

ووصف إيسايلا المباراة بـ"الرائعة" في جوانب كثيرة، منها التكتيكية والروح العالية وعدم اليأس لدى لاعبي فريقه، مشدداً على أن عجمان أظهر قدراً عالياً من الإصرار على إحداث الفارق الفني في المباراة، معتبراً التعادل نتيجة مبشرة في بداية مشوره مدرباً لعجمان، داعياً إلى ضرورة مواصلة مشوار العمل الجاد لتصحيح مسار عجمان في الدوري، مبدياً ثقته العالية بمقدرة لاعبيه على تحقيق الأهداف المنشودة في الجولات القادمة من البطولة.

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