فوز الحصن والحمرية وتعادل خاسر للنواخذة أمام التعاون بالهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد دبا الحصن نغمة الانتصارات وتمكن من تحقيق الفوز على ضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 1-2 وجاءت الأهداف عن طريق أوليفيرا وجيسوس، فيما أحرز للضيوف فيكتور ليرفع الحصن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع وبقي الجزيرة الحمراء برصيد 5 نقاط، وصعد التعاون نحو المركز الثالث خلف الظفرة برصيد 9 نقاط أيضاً بعد تعادله السلبي أمام دبا الفجيرة الذي فشل في تحقيق الفوز للأسبوع الثاني على التوالي ليصل بهذه النقطة إلى 7 نقاط.

وقلب الحمرية تأخره بهدف إلى فوز غالٍ على العربي بنتيجة 2-1 أحرز ثنائية الحمرية اللاعب يوسف الجبلي وللعربي فييرا ليصل الحمرية برصيده إلى 6 نقاط، وتجمّد رصيد العربي الذي تعرض لاعبه طلال عبد الله للطرد في الوقت بدل الضائع عند 8 نقاط.

وحقق الذيد فوزه الأول في المسابقة بعد تخطيه لضيفه يونايتد بنتيجة 3-2، جاءت الأهداف عن طريق لامارا أونيل «هدفين» وهدف لمحمد فكري، وأحرز للفريق الخاسر أحمد سليمان وإيمادي ليبلغ الذيد النقطة الرابعة ويظل يونايتد عند 7 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز