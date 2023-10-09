الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يختار المراقب الدولي محمد الحتاوي مراقباً لتصفيات كأس العالم 2026

المصدر: البيان

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي ليكون مراقباً في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وتمت دعوته لحضور ورشة العمل التي انعقدت اليوم الاثنين، الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026، وشهدت ورشة العمل حضور جمع من المسؤولين في الاتحاد الآسيوي وعدد من مسؤولي (فيفا) والمراقبين المختارين لهذه التصفيات. وتطرق مسؤولو (فيفا) خلال ورشة العمل المنعقدة إلى عدد من التحديثات الجديدة في قوانين كرة القدم والطرق المثلى لتنظيم وإدارة مباريات كرة القدم.

وسيبدأ الدكتور محمد الحتاوي مشواره في هذه التصفيات بمراقبة المباراة التي ستجمع بين منتخب جزر المالديف ضد منتخب بنجلاديش في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف بتاريخ 12 أكتوبر الحالي.

حيث ستنطلق المرحلة الأولى في أكتوبر الحالي 2023، وتتضمن سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاباً وإياباً) بين 20 منتخباً آسيوياً تتأهل بموجبها 10 منتخبات إلى المرحلة الثانية التي ستقام بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024. وتشمل التصفيات 9 مجموعات، تضمّ كل منها 4 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

أما المرحلة الأخيرة من التصفيات فستقام بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، وتشمل 3 مجموعات تضمّ كل منها 6 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، في حين يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

وسوف تجري منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين أكتوبر ونوفمبر 2025 في موقع واحد، وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من 3 منتخبات. يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، في حين يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.

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