بإشراف زكريا العوضي وحضور الحضري.. 50 مدرباً في ورشة حراس المرمى في دبا

المصدر: دبا ـ محمد فضل

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نظم نادي دبا الفجيرة ورشة التدريب الفني لمدربي حراس المرمى بإشراف الدكتور زكريا العوضي وحضور الحارس عصام الحضري وبمشاركة 50 مدرباً من مختلف أندية الدولة ودول الخليج.

وقام دكتور زكريا العوضي وطاقمه المساعد وعصام الحضري بتطبيق عدد من النظريات العملية نفذها حراس مرمى فرق الأكاديمية بالنادي.

استعرضت الورشة عدداً من النماذج الحاسمة لحراس المرمى في الدوريات العالمية وتناولت الورشة مهام حارس المرمى في المواقف المختلفة ودوره في توجيه زملائه اللاعبين والمساعدة في تطبيق خطة اللعب.

وأعرب أحمد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا عن سعادته بتحقيق الورشة لأهدافها

وقال: الورشة تأتي ضمن برامج النادي الاستراتيجية الهادفة لتطوير وتعزيز وصقل قدرات المدربين واكتشاف المواهب في أكاديمية النادي.

وأضاف: حراسة المرمى من المراكز المهمة في لعبة كرة القدم ونوليها اهتمامنا بتنظيم الورش التدريبية والمحاضرات والمعسكرات وتبادل الخبرات بين الفنيين والخبراء

وأعرب الدكتور زكريا العوضي عن تقديره لإدارة نادي دبا على المبادرة وتنظيم الورشة المهمة، مشيراً إلى أنهم تعودوا على المبادرات المجتمعية والرياضية الملهمة من نادي دبا، لخدمة الرياضة وكرة الإمارات.

وقال عصام الحضري: مثل هذه الورشة تحقق فوائد لا تُحصى للمشاركين، فمركز حراسة المرمى مهم في تعزيز جودة كرة القدم التي يقدمها الفريق وتحقيق النتائج المرجوة.

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