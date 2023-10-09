حاكم الشارقة يأمر بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة الرياضي
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أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة الرياضي، بموازنة مالية قدرها 350 مليون درهم، على مساحة 3 ملايين قدم مربع "ضعف مساحة مقر النادي الحالي".
وسيتضمن المقر الجديد استادا رئيسيا ومبنى إداريا وصالات للألعاب الجماعية والفردية ومرافق رياضية وخدمية، وسيقع على التقاطع الواصل بين طريقي الشارقة - خورفكان، والذيد - خورفكان.
أعلن عن أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، خلال مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.