الفجيرة يعين الصربي ماركوف مدرباً للذئاب والحوسني أول ضحايا الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قرر مجلس إدارة نادي الفجيرة تعيين المدرب الصربي زيلكو ماركوف المدير الفني السابق لحتا للأشراف على تدريب فريق الذئاب خلال الفترة المقبلة من موسم دوري الدرجة الأولى.

ويجيء تعيين ماركوف خلفاً للمدرب الوطني محمد الحوسني الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفجيرة ضمن مسابقة الدوري واحتلال الفريق المركز الـ11 برصيد 4 نقاط بعد ان خاض الفجيرة 5 مباريات وخسر ثلاث منها وحقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها واحرز لاعبو الفجيرة 3 أهداف فيما ولجت شباك الذئاب 4 اهداف .

ويعتبر المدرب الحوسني أول ضحايا دوري الهواة والقائمة مرشحة للمزيد في ظل تراجع نتائج عدد كبير من فرق مسابقة دوري الدرجة الأولى .

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