لطيفة بنت حمدان تزور النصر وتحضر فعاليات رياضية ومجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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نشرت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، مقطع فيديو وصوراً على حسابها على «إنستغرام» عن زيارتها لنادي النصر، أثناء حضورها عدداً من الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

وعلقت قائلة: «النادي الذي أردت زيارته منذ فترة النصر، ابتدأت مسيرته مع جدي الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، وتابع مشواره وأشرف عليه والدي، رحمه الله، والآن يخلفهم أخي راشد ليكمل المسيرة فخورة بكل الجهود الاستثنائية، التي قام بها فريق النادي، سيظل هتافي وتشجيعي للنّصر».

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