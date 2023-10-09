النصر يُلحق الخسارة الأولى بالعين ويصل إلى النقطة السادسة

المصدر: متابعة - عدنان الغربي وأحمد عيسى

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عرقل النصر فريق العين، أمس، وألحق به الخسارة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين، وتغلب عليه بهدف دون رد باستاد آل مكتوم في ختام الجولة الخامسة من البطولة. وأثمر ضغط النصر في الشوط الثاني عن هدف المباراة الذي سجله سمير مميشيفيتش في الدقيقة 71، وبهذه النتيجة أنهى «الزعيم» الجولة بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة خلف شباب الأهلي الذي انفرد بالصدارة برصيد 13 نقطة، فيما صعد«العميد» إلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وفاز الشارقة على مضيفه الإمارات بنتيجة 3 - 1، ووصل إلى النقطة التاسعة، متقدماً إلى المركز الخامس أحرز سباستيان تيغالي ثنائية للشارقة في الدقيقتين 10 و 53، وأضاف موسى ماريجا الهدف الثالث في الدقيقة ( 90 + 3 )، فيما أحرز ليثيري سيلفا هدف«الصقور» في الدقيقة 36.

وشهدت المواجهة غياب عدد من الأسماء البارزة، وغاب أندريس إنييستا عن فريق الإمارات بسبب وعكة صحية، وأوروش فيتاس للإصابة، وباكو الكاسير بسبب اتفاقية الإعارة بين الناديين، ولم يشارك مع الشارقة فراس بالعربي الذي خضع لعملية طارئة مؤخراً، ولوان بيريرا للإصابة.

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