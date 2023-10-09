أبيض الشاطئية يغادر لمعسكره الخارجي في إسبانيا

المصدر: دبي - البيان

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غادر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس، إلى معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 19 من الجاري، وذلك ضمن محطة إعداده الثانية لمشاركته المقبلة في مونديال الكرة الشاطئية، الذي تستضيفه الدولة فبراير 2024. ويُشارك أبيض الشاطئية خلال معسكره الإسباني في البطولة الدولية للكرة الشاطئية خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري.

ضمت قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر إسبانيا، 16 لاعباً، وهم، محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبد الرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبد الله عباس، عبد الله دهقاني، كمال علي.

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