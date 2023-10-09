يوسف نياكاتي: أسعى للقب هداف الدوري مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الفرنسي يوسف نياكاتي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بني ياس سعادته باللعب في الدوري الإماراتي مع بني ياس، مؤكداً أنه يسعى للظهور بأفضل صورة مع فريقه في الموسم الحالي من أجل مساعدته على تحقيق أهدافه، وأنه يسعى للمنافسة في لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين.

ويوجد نياكاتي ضمن قائمة الهدافين بعد مرور 5 جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين بتسجيله 4 أهداف، إذ استطاع اللاعب ذو الأصول المالية أن يقدم أوراق اعتماده مبكراً في خط هجوم «السماوي»، حلاً للعقم الهجومي الذي عاناه الفريق الموسمين الماضيين، وظهر بشكل جيد مع بني ياس منذ فترة الإعداد، وسجل هدفاً في مرمى العين في الجولة الأولى، وهدفين في شباك النصر في فوز «السماوي» على العميد في الجولة الثانية 4 - 2.

سعادة

وقال نياكاتي لـ«البيان»: «سعيد باللعب في صفوف بني ياس وهو أحد الأندية التي تملك لاعبين على مستوى عالٍ، ومنذ انتقالي إلى الإمارات أحببت أسلوب الحياة، وعائلتي تشعر بالسعادة للعيش في الإمارات، وآمل أن أستمر هنا أطول فترة ممكنة».

وأضاف: «بني ياس يقدم أداء جيداً منذ بداية الموسم الحالي، وخضنا مباريات قوية أمام فرق كبيرة وأبرزها العين والوصل والنصر، وكنا نداً قوياً، على الرغم من الخسارة بسبب بعض التفصيلات الصغيرة التي صنعت الفارق، ولذلك نحن مطالبون بتصحيح الأخطاء الصغيرة وستتحسن نتائج الفريق بكل تأكيد، وأعتقد أن بني ياس لا يعاني مشكلة كبيرة وإنما أخطاء صغيرة يمكن تصحيحها في المباريات المقبلة».

فوز

وأشار نياكاتي، إلى أن بني ياس قادر على الظهور بشكل أقوى في الموسم، موضحاً: «في مباراتنا الأخيرة أمام فريق الإمارات قدمنا كل شيء وخاصة في الشوط الثاني ولم نستطع تحقيق الفوز، هذه هي كرة القدم، وفي بعض الأحيان تأبى الكرة دخول المرمى، ولم نكن محظوظين في تلك المباراة، ويجب أن نواصل السير على الأداء والمستوى نفسهما اللذين لعبنا بهما في الشوط الثاني».

ورداً على سؤال عن قدرته على المنافسة في لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين، قال: «نعم بالطبع أسعى للمنافسة في لقب هداف الدوري هذا الموسم، وهو أحد أهدافي مع بني ياس، ولكن من المهم أولاً أن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات، وإذا ظهر الفريق بشكل جيد على مستوى الأداء، وحققنا نتائج جيدة، وسأكون من ضمن الهدافين».

وأضاف: «بطبيعتي أحب المنافسة، وبالتأكيد لقب الهداف سيحظى بمنافسة قوية من الكثير من المهاجمين في الأندية الأخرى، وخصوصاً أن هناك لاعبين على أعلى مستوى في الخط الهجومي مثل لابا كودجو وعلي مبخوت».

اختيار

وعن اختياره في أغسطس الماضي عند بداية الموسم من قبل الاتحاد الآسيوي ضمن قائمة اللاعبين الأفضل عن منطقة غربي آسيا، أكد نياكاتي سعادته بهذا الأمر، وتركيزه على أن يقدم أفضل ما لديه مع فريقه بني ياس، ويواصل هز شباك المنافسين. يذكر أن يوسف نياكاتي انتقل لصفوف بني ياس مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، إذ خاض اللاعب عدة تجارب مع أندية الوحدة واتحاد جدة والاتفاق في السعودية قبل الانضمام لـ«السماوي»، وسجل في مسيرته 93 هدفاً، منها 36 هدفاً في الدوري السعودي.

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