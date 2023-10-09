أندية المحترفين.. سباق في حب الجماهير

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تواصل أندية دوري أدنوك للمحترفين جهودها لتحفيز الجماهير عبر إطلاق حزمة من المبادرات المتنوعة منذ بداية الموسم الكروي الجديد الذي شهد حضوراً جماهيرياً مميزاً في المدرجات في الجولات الماضية.

وتتسابق الأندية في دعم جماهيرها عبر إطلاق مسابقات وسحوبات على جوائز قيمة إضافة إلى سماح معظم الأندية للنساء ولكبار المواطنين بالدخول مجاناً إلى المدرجات، كما تحرص رابطة المحترفين على إطلاق مبادرات تحفيزية من بينها مبادرة «دوري الجماهير» التي تأتي في إطار تشجيع المشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات، تتمثل في تقديم جائزة مالية قيمة في فئة النادي المضيف وفئة «النادي الضيف».

مبادرات «الزعيم»

ومن أبرز الأندية التي حرصت على إطلاق مبادرات نوعية تستهدف، نادي العين الذي أعلن عن حزمة مبادرات نوعية وجوائز قيمة وفعاليات مجتمعية وثقافية لتعزيز الخدمات المقدمة للجماهير منها مسابقات خاصة بتعزيز رصيد المعلومات، ومن أبرز الجوائز التي تم رصدها لجمهور العين 4 سيارات ذات دفع الرباعي يتم السحب على كل سيارة بعد 3 مباريات في استاد هزاع بن زايد إضافة إلى سحوبات أخرى في جميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في نادي العين، وجوائز مالية وهواتف ذكية ومقتنيات قيمة وتذاكر سفر ومنتجات من النادي في المتجر الرسمي من ساعات وهدايا قيمة، كما تستهدف المبادرة جميع الفئات مثل العائلات والنساء والأطفال تتضمن الدخول في السحب، إلى جانب تخصيص حقائب نسائية تحمل شعارات أكبر العلامات التجارية العالمية وغيرها من الهدايا.

رحلات

وأتاحت الأندية الفرصة أمام جماهيرها للفوز برحلات سياحية مميزة من بينها حامل اللقب شباب الأهلي الذي قدم رحلة حصرية وفارهة لمدة أربعة أيام إلى باكو، إضافة إلى جوائز قيمة مثل ساعات عالمية من الإصدار المحدود الخاص بنادي شباب الأهلي وقميص الفريق الأول بتوقيع لاعب الفائز المفضل.

وحرص نادي الوصل على إطلاق مبادرات وجوائز لجماهير «الإمبراطور» مثل سحوبات بين الشوطين على أجهزة لوحية وهواتف ذكية وجوائز قيمة لجمهور الوصل عبر مسابقات عدة أبرزها «أجمل لوحة» و«أجمل تقليعة وصلاوية» و«أجمل مشاركة على منصات التواصل الاجتماعي» و«أجمل فيديو مؤثر» إضافة إلى تهيئة الأجواء المثالية للجمهور وتوفير أبرز متطلبات التشجيع مثل توزيع شالات النادي وتوفير عبوات المياه والعصائر المجانية وتخصيص منطقة للجماهير «Fan zone» ومنطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات الباردة والساخنة بخصومات خاصة للجماهير، إضافة إلى تقديم سحوبات وهدايا في هذه المنطقة وسحوبات على قمصان والسماح بالدخول مجاناً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وللنساء وللفئة العمرية دون 16 عاماً.

جائزة كبرى

وأعلن نادي الجزيرة الفائز بجائزة دوري الجماهير في حفل جوائز رابطة المحترفين للموسم الرياضي الماضي، عن إطلاق حزمة من الفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة للجمهور في القمة أمام شباب الأهلي في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث تم تخصيص جائزة كبرى عبارة عن السحب على سيارة للمشجعين إلى جانب الجوائز العينية القيمة مثل هواتف ذكية حديثة وأجهزة لوحية وساعات رقمية وغيرها من الجوائز القيمة، إلى جانب منح الجمهور تذاكر مجانية لحضور المباراة.

منطقة الجمهور

ويقدم النصر هدايا وجوائز لمحبي «العميد» في منطقة ألعاب الجمهور وداخل الملعب وسحب على جوائز على هامش مباراة النصر والعين في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب مسابقة التسديد في المرمى بين الشوطين التي لاقت رواجاً كبيراً بين الأندية في الفترة الأخيرة والسماح بالدخول مجاناً للنساء ولمن هم دون 16 عاماً وفوق 60 عاماً من كبار المواطنين.

وتكرر المشهد لدى العديد من الأندية التي قامت بتنظيم فعاليات مميزة تستهدف الجماهير، من بينها نادي الوحدة الذي يحرص في مبارياته على استاد آل نهيان على تنظيم فعاليات في منطقة المشجعين الترفيهية وإجراء سحوبات على جوائز قيمة وفعاليات بين شوطي المباراة إلى جانب توفير أجهزة التبريد الخارجي والمناديل المبردة لتلطيف الأجواء في الفترة الأولى، كما تحرص معظم الأندية على توفير خدمات النقل للجماهير مجاناً في المباريات التي تقام خارج ملعب الفريق.

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