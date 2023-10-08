العروبة 15 من 15 في القمة والظفرة يهزم مسافي ويحتل وصافة «الهواة»

المصدر: متابعة – محمد فضل

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عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بالعلامة الكاملة (15 من 15) نقطة متاحة، بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي، وجاء على حساب مضيفه الرمس، بنتيجة 2 - 3، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة، أحرز الثلاثية كل من محمد ديوب «هدفين»، والحساني تامبورا، وسجل للرمس لوكاس سيلفا وسانتوس، ولعب الرمس الشوط الثاني بكامله بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه سانتانا.

وحقق الظفرة فوزاً غالياً خارج ملعبه، وتغلب على مسافي 4 - 2، واحتل وصافة الدوري «مؤقتاً»، بوصوله للنقطة 11، أحرز الرباعية افوب وجونيور ومنصور الحربي وخليل إبراهيم، وللخاسر اندريجا رادو وسالم راشد ليصل الظفرة.

وحقق غلف إف سي فوزه الأول في الدوري، وتجاوز مصفوت بثلاثية، سجلها ماجد سالم والفيس دوسنتس، فيما تغلب غلف يونايتد على الفجيرة بهدف ريتشارد.

وتقام غداً «الاثنين» 4 مواجهات، تجمع العربي مع الحمرية، دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، دبا الفجيرة مع مواجهة التعاون، والذيد مع يونايتد.

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